Прохлада вашего платья: разработана ткань, способная заменить кондиционер

Инженеры из Университета Чжэнчжоу (Китай) и Университета Южной Австралии (UniSA) разработали ткань, способную снижать температуру тела и объектов городской среды.

"Способность ткани пассивно снижать температуру предлагает устойчивую альтернативу кондиционерам, обеспечивая экономию энергии и снижая нагрузку на электросети во время аномальной жары", - говорит приглашенный эксперт UniSA Янчже Хоу, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Science Bulletin.

Тестирование показало, что ткань блокирует до 97% солнечного света и тепла. По словам Хоу, в ней используется принцип радиационного охлаждения - естественного процесса, при котором материалы излучают тепло в атмосферу.

"В отличие от обычных тканей, которые удерживают тепло, этот текстиль, состоящий из трех слоев, добивается обратного эффекта", - объясняет он. Верхний слой состоит из волокон полиметилпентена, он позволяет эффективно излучать тепло. Средний слой переставлен серебряными нанопроводками, которые повышают отражающую способность ткани, препятствуя проникновению тепла к телу. Ну а нижний слой - это шерсть, изолирующая от жары даже на пике зноя.

Замеры показали, что новая ткань на 2,3°C холоднее, чем традиционный текстиль, и на 6,2°C прохладнее окружающей среды.

Исследователи видят широкое применение для своей разработки. Они надеются, что технология найдет свое применение в одежде, стройматериалах, уличной мебели.

Пока главным препятствием остается дорогостоящий процесс производства. По словам ученых, для коммерциализации технологии нужны дополнительные исследования и - в идеале - господдержка. "Готовы ли люди дороже платить за ткань, зависит от степени ее охлаждающего эффекта, долговечности, комфорта, ну и от их экологической осведомленности", - добавляют они.