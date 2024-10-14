Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 14. Октября Завтра: Minna, Vilhelmine

Прохлада вашего платья: разработана ткань, способная заменить кондиционер

Euronews 14 октября, 2024 17:50

Наука и технологии 0 комментариев

С приходом жары мы обычно выбираем натуральную одежду светлого цвета. Возможно, скоро у многих появится специальный гардероб для зноя, пишет Euronews.

Инженеры из Университета Чжэнчжоу (Китай) и Университета Южной Австралии (UniSA) разработали ткань, способную снижать температуру тела и объектов городской среды.

"Способность ткани пассивно снижать температуру предлагает устойчивую альтернативу кондиционерам, обеспечивая экономию энергии и снижая нагрузку на электросети во время аномальной жары", - говорит приглашенный эксперт UniSA Янчже Хоу, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Science Bulletin.

Тестирование показало, что ткань блокирует до 97% солнечного света и тепла. По словам Хоу, в ней используется принцип радиационного охлаждения - естественного процесса, при котором материалы излучают тепло в атмосферу.

"В отличие от обычных тканей, которые удерживают тепло, этот текстиль, состоящий из трех слоев, добивается обратного эффекта", - объясняет он. Верхний слой состоит из волокон полиметилпентена, он позволяет эффективно излучать тепло. Средний слой переставлен серебряными нанопроводками, которые повышают отражающую способность ткани, препятствуя проникновению тепла к телу. Ну а нижний слой - это шерсть, изолирующая от жары даже на пике зноя.

Замеры показали, что новая ткань на 2,3°C холоднее, чем традиционный текстиль, и на 6,2°C прохладнее окружающей среды.

Исследователи видят широкое применение для своей разработки. Они надеются, что технология найдет свое применение в одежде, стройматериалах, уличной мебели.

Пока главным препятствием остается дорогостоящий процесс производства. По словам ученых, для коммерциализации технологии нужны дополнительные исследования и - в идеале - господдержка. "Готовы ли люди дороже платить за ткань, зависит от степени ее охлаждающего эффекта, долговечности, комфорта, ну и от их экологической осведомленности", - добавляют они.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Даёшь Юпитер! Станция НАСА отправилась искать инопланетян — они могут быть совсем рядом

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник с мыса Канаверал во Флориде стартовала тяжелая космическая станция Europa Clipper, которая отправится к Европе, спутнику Юпитера, в поисках инопланетной жизни.

В понедельник с мыса Канаверал во Флориде стартовала тяжелая космическая станция Europa Clipper, которая отправится к Европе, спутнику Юпитера, в поисках инопланетной жизни.

Читать
Загрузка

Птицы и грызуны: осенний сезон несёт новые опасности для водителей

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Автомобили жителей Латвии обычно страдают по вине других участников дорожного движения, однако причины повреждения транспортных средств в осенний период зачастую становились сюрпризом не для одного автовладельца. Страховщики обращают внимание на то, что осенью, когда становится холоднее, вред автомобилям нередко причиняют грызуны и птицы. И хотя самые серьезные проблемы из-за птиц имеют место весной и летом во время гнездования, осенью количество заявленных страховых случаев также значительное.

Автомобили жителей Латвии обычно страдают по вине других участников дорожного движения, однако причины повреждения транспортных средств в осенний период зачастую становились сюрпризом не для одного автовладельца. Страховщики обращают внимание на то, что осенью, когда становится холоднее, вред автомобилям нередко причиняют грызуны и птицы. И хотя самые серьезные проблемы из-за птиц имеют место весной и летом во время гнездования, осенью количество заявленных страховых случаев также значительное.

Читать

«Поющий полицейский» Пузиков попал под уголовку, но отделался штрафом. Правда, очень немалым

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Курземский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, оштрафовавшего «поющего полицейского» Николая Пузикова на 6200 евро за передачу информации коллеге из шоу-бизнеса, сообщает агентство LETA.

Курземский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, оштрафовавшего «поющего полицейского» Николая Пузикова на 6200 евро за передачу информации коллеге из шоу-бизнеса, сообщает агентство LETA.

Читать

Изнасилования девочек и торговля людьми: трем мужчинам вынесен приговор

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Читать

Бюджет на 2025 год: правительство поддержало госбюджет с дефицитом более миллиарда евро (дополнено)

Важно 19:40

Важно 0 комментариев

В понедельник правительство утвердило подготовленный Министерством финансов законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, в котором доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро.

В понедельник правительство утвердило подготовленный Министерством финансов законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, в котором доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро.

Читать

Ошибка обернулась кошмаром: каршеринг выставляет женщине счет за ремонт автомобиля почти 9 тысяч евро

Важно 19:01

Важно 0 комментариев

С женщиной произошел очень неприятный инцидент во время использования арендованного автомобиля компании Bolt. Отчаянной новостью она поделилась в своем аккаунте в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что ей выставили счет за ремонт автомобиля - почти 9 тысяч евро, хотя это не она разбила машину... Как такое возможно?

С женщиной произошел очень неприятный инцидент во время использования арендованного автомобиля компании Bolt. Отчаянной новостью она поделилась в своем аккаунте в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что ей выставили счет за ремонт автомобиля - почти 9 тысяч евро, хотя это не она разбила машину... Как такое возможно?

Читать

Латвия переходит на зимнее время: когда и во сколько

Для настроения 18:47

Для настроения 0 комментариев

В этом году Латвия переходит на зимнее время 27  октября, сообщает  точное-время.

В этом году Латвия переходит на зимнее время 27  октября, сообщает  точное-время.

Читать