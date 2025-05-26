Продукты для Латвии и «солидной» Европы: в чём разница?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напрямую связала рост смертности от ишемической болезни сердца в 23 странах, где проводилось исследование, с увеличением потребления пальмового масла. По данным доклада, этот продукт ведет к повышению уровня холестерина в крови, а с ним – к атеросклерозу. Вредно пальмовое масло и для тех, у кого желудочно-кишечные заболевания, эндокринные.

В основу доклада ВОЗ легли 48 научных исследований. Впрочем, были и публикации, доказывающие пользу пальмового масла. Однако, как выяснили журналисты, половину этих трудов подготовили сотрудники департамента сельского хозяйства Малайзии – самой большой в мире страны, изготавливающей пальмовое масло...

С середины 1990-х, когда специалисты начали предупреждать об опасности увлечения пальмовым маслом, его потребление выросло в мире в 4,5 раза! Под соответствующие плантации отведено 27 миллионов гектаров, в отрасли занято 6 миллионов человек. Годовой оборот – 60 млрд. долларов.

Помимо Малайзии, среди крупнейших производителей – Индонезия. Однако не меньшие барыши имеют страны-реэкспортеры. Латвия, к примеру, бОльшую часть пальмового масла получает не напрямую от стран-производителей, а через посредников. Основной поставщик – Германия. По данным латвийского ЦСУ, оттуда ежегодно поступает примерно по полкило этого продукта на каждого жителя нашей страны. В меньших объемах оно идет к нам из Нидерландов, Польши, Литвы...

От сметаны до мороженого и чипсов

Ингредиент добавляется в немалый перечень продуктов: от молочных до кондитерских. Помните, несколько лет назад на полках рядом с обычной сметаной продавались «изделия из сметаны»? Так вот, в них вместо молочного жира был растительный, в первую очередь - пальмовое масло.

Долгие годы производители более дешевой во всех отношениях продукции водили потребителя за нос – втюхивали ему менее качественный товар. Возмутились те латвийские пищевики, кто выпускал более качественную продукцию. И, в конце концов, были приняты новые правила маркировки.

Производителей, использовавших пальмовое масло, обязали указывать на упаковке, что это «изделие из сметаны». Впрочем, часто обозначения писали малюсенькими буквами или прятали на маркировке так, что сложно было найти.

И все же правила маркировки, просвещение потребителя сделали свое дело: «изделия из сметаны» на латвийских полках встречаются крайне редко. Другой, правда, вопрос: почему срок хранения сметаны от многих производителей длится месяцы? Пищевики уверяют, что дело лишь в особой упаковке. Только ли?

Пальмовое масло конкретно увеличивает срок хранения изделий. Тех же кондитерских. Используется в производстве вафель, печенья, булочек. В молочной отрасли – в творожных сырках, сыре, мороженом. Например, если в составе мороженого на первом месте указано сухое молоко, то основой такого «молочного» или «сливочного» пломбира чаще всего является пальмовое масло...

Плохо и то, что на вкус не всегда определишь, где присутствует пальмовое масло, а где - нет. На дегустациях новых продуктов доходит до смешного. Производители с помощью всяких ингредиентов, обычно чисто химических, доводят вкус до такого совершенства, что человек, когда ему предлагают на выбор, может принять за образец вкуса не натуральный молочный продукт, а искусственный.

Выход один: необходимо указывать все на маркировке или вообще запрещать вредные добавки. Пальмовое масло к таковым в Латвии пока не относится...

Кого защищают пищевики

Несколько лет назад Латвийская федерация крестьян предложила запретить использование пальмового масла в стране, заменив его на молочный жир. Однако революционное предложение вызвало неприятие пищевиков. Они объяснили это заботой о… потребителях. Дескать, если заменить пальмовое масло молочным жиром, то подорожает продукция. А народ у нас и так бедный.

Другой их аргумент: местная продукция на фоне импортной, в которой будет присутствовать пальмовое масло, станет более дорогой, а значит - неконкурентоспособной. Хотя местная продукция и сегодня часто проигрывает в конкуренции литовским и эстонским продуктам. В частности – молочным.

Примечательно, что страны Западной Европы используют для себя продукты, где меньше вредных ингредиентов. Несколько лет назад сотрудники латвийской Продовольственно-ветеринарной службы проводили эксперимент, сравнивая идентичные продукты, которые продаются в магазинах Латвии, Германии и Бельгии. Эксперты изучили маркировку и состав 38 товаров с одинаковыми названиями и упаковками, в число которых входили кондитерские и шоколадные изделия, газированные напитки и корма для животных.

В результате было доказано, что половина проверенных продуктов из латвийских магазинов по составу отличается от аналогов из магазинов Германии и Бельгии. При изготовлении продуктов для Латвии чаще используется пальмовое масло, а для Германии и Бельгии – рапсовое.

Например, в суфле, изготовленном для латвийского рынка, присутствовало пальмовое масло, тогда как для германского глазурь была изготовлена из шоколада, в состав которого входят масло какао и масса какао.

Единственное, чем можно себя успокаивать: менее качественную продукцию глобальные производители сбрасывают не только сюда – схожую разницу констатировали органы надзора за продуктами в Чехии, Словакии и Венгрии...

факт и комментарий

Говорит врач-эндокринолог и диетолог Оксана МИХАЛЕВА:

- Пальмовое масло - это на 50% насыщенные жиры. Их употребление способствует развитию атеросклероза и различных сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к инфаркту и инсульту. При этом значительная часть промышленной выпечки на полках торговых сетей имеет в своем составе пальмовое масло. Покупателям необходимо обращать внимание на состав и избегать чрезмерного употребления продуктов с пальмовым маслом. Правда, производитель может пытаться вводить покупателей в заблуждение, используя другие формулировки - такие как пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, заменитель молочного жира…

Диетолог Ирина ПИСАРЕВА:

- По составу пальмовое масло представляет собой растительный жир, причем процент содержания жира в нем намного больше, чем в сале. С точки зрения физиологии человеку нужно ежедневно употреблять определенное количество жирных кислот, однако из-за повсеместного добавления пальмового масла в продукты питания это несет угрозу здоровью. А растительный жир увеличивает срок хранения продукта, снижает его себестоимость и улучшает вкус, поэтому часто используется производителями продуктов питания...

мотайте на ус

Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Таковы основные выводы доклада, опубликованного в бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Индустрию по производству и продаже пальмового масла авторы документа напрямую сравнивают с табачной и алкогольной промышленностью - как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламодателей и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью.

Ученым, политикам и сотрудникам медицинских учреждений всего мира рекомендуется пересмотреть свое отношение к пальмовому маслу, чтобы «уменьшить негативное влияние этой индустрии на здоровье человека и планеты"...

Илья ДИМЕНШТЕЙН