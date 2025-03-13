«Основные убытки прошлого года были в большей степени связаны с повышенной или убыстренной амортизацией двигателей,

потому что производитель сообщил, что планируемый моторесурс сократится, и, соответственно, была необходимость сделать переоценку в бухгалтерии этих двигателей. Самолеты летают, все происходит, но в бухгалтерии произвели такие перерасчеты.

То же самое с долларом. Если бы доллар стал дешевле по отношению к евро, то, опять же, была бы прибыль, как в предыдущие периоды это было. Но в этом году совпало, что и доллар стал крепче, то есть курс доллара неблагоприятно колебался», — сказал Мартынов.

По его словам, в целом объем выручки компании вырос на 12%, а количество перевезённых пассажиров — на 13%. Мартынов выразил надежду на то, что курс доллара к евро снизится, что наблюдается с начала этого год.

«И я думаю, и надеюсь, что все, скажем так, неудачи, все встречные ветра мы уже испытали», — сказал Мартынов.

Он отметил, что стратегическая цель airBaltic остается неизменной — компания очень рассчитывает на продуктивное сотрудничество с Lufthansa и планирует провести IPO (либо в начале лета, либо во второй половине года), чтобы привлечь частный капитал и снизить нагрузку на государство как крупнейшего акционера.

Если все будет идти по плану компании, то не будет необходимости в дополнительных финансовых вливаниях со стороны государства, подчеркнул Мартынов. Сам он признал, что настроен оптимистично.

Как сообщалось ранее, в убытки аirBaltic в 2024 году достигли 118 млн. евро.