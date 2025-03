Дальнеший рассказ в основе базируется на статье Джерри Хендрикса «Sunk at the Pier: Crisis in the American Submarine Industrial Base», опубликованной в летнем номере American Affairs за 2024 год.

В 2021 американский вице-адмирал Дэвидсон, проанализировав тенденции развития флотов США и КНР, пришел к выводу, что в период до 2029 г. у китайцев есть неплохие шансы осуществить десантную операцию на Тайване. Американские военные провели много военных игр и написали десятки аналитических статей на предмет способности US Navy противостоять попытке Китая захватить Тайвань через это «окно Дэвидсона».

Вкратце сценарий сводится к следующему: главной силой американского флота, способной противостоять китайцам в этих водах, являются подводные лодки. Авианосцы и прочие надводные силы придется держать на почтительном расстоянии от острова, чтобы не попасть под удар мощных китайских противокорабельных ракет (что бывает с флотами, которые рискуют войти в зону их поражения украинцы показали российскому флоту на Черном море).

В составе американского подводного флота на сегодня имеется 67 лодок, но из них только 49 ПЛАТ (подводная лодка атомная торпедная, или SSN по американской терминологии). Остальные – субмарины с баллистическими ракетами на борту, которые в силу своих размеров и вооружения не могут действовать в прибрежных водах Тайваня. Там ключевым оружием подлодок станут торпеды, потому что пускать крылатые ракеты в зоне плотной китайской противолодочной обороны – занятие самоубийственное: по пуску лодку моментально засекут и атакуют, с высокой долей вероятности отправив на дно навсегда.

Из 49 американских ПЛАТ 16 - а это почти треть! -нынче находятся в небоеспособном состоянии. То есть стоят в сухих доках на ремонте или ждут у пирсов в очереди на ремонт, не имея необходимых сертификатов на погружение. Это очень большйо процент, если учесть, что в среднем на протяжении тридцати лет службы лодки ремонт и техосбуживание в доке занимает 6 лет – 20% времени. То есть, по идее, число лодок в ремонте не должно превышать 10.

Почему же их 16? Потому что в настоящее время США не хватает верфей для проведения планового ТО и ремонта, очередь на поступление в сухой док с каждым годом становится все длиннее. Текущие задержки в ремонте подводных лодок составляют 1100 дней, или около трех лет. ВМФ не хватает трех сухих доков для нормального поддержания боеспособности уже имеющегося подводного флота. При этом, по расчетам американцев, они сейчас смогут единовременно держать на позиции у Тайваня 4-5 лодок, что не позволяет сорвать десантную операцию. Почти во всех сценариях китайцам удается высадиться на южном побережье острова, после чего там разворачиваются позиционные бои.

Далее все зависит от способности американце поддерживать свои подводные силы в боеспособном состоянии, а это, в свою очередь, определяется а) наличием боеготовых лодок; б) наличие сухих доков для ремонта боевых повреждений. Как видим, и с тем, и с другим у американского флота есть проблемы.

Интересно, что как минимум один подходящий док есть на Эри – одном из Великих озер. Два года назад появилось предложение спускать подводные лодки по реке Св. Лаврентия, чтобы ремонтировать их на тамошней верфи. Но, видимо, договорится с Канадой не удалось – это вам не 51-й штат США, она может и не пропускать через реку столь потенциально опасный корабль как атомная подлодка.

В итоге принимается решение строить два новых сухих дока непосредственно в США - и Конгресс даже выделил на это 2,1 млрд. долларов. Где бы вы их построили? Конечно же на западном побережье США, где еще? Ведь Китай, главный потенциальный противник американского флота, находится именно на той стороне планеты.

Но не все так просто. «Проблемы на Западном побережье включают высокие регулятивные барьеры, налоговые режимы, высокую стоимость рабочей силы и сопротивление строительству объектов тяжелой промышленности в настоящее время», - пишет Хендрикс. Если исключить неудобную в о всех смыслах Аляску, то на западном побережье США находятся три «материковых» штата – Калифорния, Орегон и Вашингтон. Всеми тремя управляют губернаторы-демократы. Напомним, что статья Хендрикса появилась летом 2024 года – когда США руководила администрация Байдена. Совершенно очевидно, что ждать от нее давление на губернаторов-однопартийцев было бесполезно.

В итоге... «Наиболее вероятным местом расположения, как с точки зрения возможностей для строительства, так и с точки зрения необходимой рабочей силы, представляется юго-восточное побережье [Техас-Алабама-Луизиана-Флорида]. Государственные и местные органы власти в этих регионах настроены благожелательно, и препятствия для экологического регулирования относительно невелики», - пишет Хендрикс.

Понимаете? Командованию ВМФ проще строить обслуживающий лодки док в Техасе и гнать потом их на Тихий океан через Панамский канал (а он до последних дней принадлежал гонконгской, т.е. читай китайской, фирме), чем делать это в зарегулированной демократами Калифорнии.

На лето 2024 года ситуация выглядела именно так. Но в своей речи перед Конгрессом 4 марта 2025 года новый президент США Дональд Трамп заявил: «Мы покончили со всеми экологическими ограничениями Байдена, которые делали нашу страну менее безопасной и совершенно недоступной [для реиндустриализации]». В той же речи было объявлено о старте самой реиндустриализации экономики США, что, как теперь совершенно очевидно, является не просто блажью новой администрации, а критическим элементом американской обороноспособности. Если США уже сегодня не могут поддерживать свой флот на должном уровне боеспособности, то каким образом, спрашивается, они выиграют потенциальную гонку вооружений с КНР без наличия развитой промышленной базы и судостроительных мощностей?

Поэтому различные громкие шаги Белого дома по ликвидации тех или иных агентств – это только цветочки. Настоящая борьба начнется, когда нынешний шеф Пентагона Пит Хегсет начнет «продавливать» власти трех тихоокеанских штатов на предмет строительства новых верфей на их территории.

А пока – «Песня американских» подводников в исполнении Александра Городницкого.

Кстати, 22 марта знаменитый бард дает концерт в Риге.