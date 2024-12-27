Принеси ненужное, возьми нужное: где будут шкафы для обмена «ненужными» подарками?

Некоторое время назад в Латвии проводилось исследование, результаты которого показали, что 68% жителей получали подарки, которые им не понравились. К нежелательным подаркам респонденты отнесли массу предметов — от чистящих средств до домашних животных. В глобальной сети гуляют топы неудачных подарков. В списках — канцелярские товары, статуэтки, фоторамки и фотоальбомы, свечи и подсвечники…

У большинства людей ненужные подарки пылятся дома. А между тем, наверняка есть те, кто в этих вещах нуждаются. Для того, чтобы решить эту проблему, в Латвии в прошлом году были созданы шкафы для обмена подарками.

Рассказывает автор этой идеи Янис Айзбалтс:

«Все просто — вы приносите ненужный вам подарок и забираете что-то, что вам нужно. В прошлом году наши белые шкафы для обмена подарками пользовались большой популярностью — через них прошло более, чем 1000 вещей, поэтому эту идею мы решили повторить и в этом году. Даже если какие-то из подарков в итоге останутся неразобраными, они не пропадут, а отправятся в магазины благотворительной организации Otrā Elpa».

В прошлом году чаще всего в шкафах оставляли свечи, книги и подсвечники.

Янис обращает внимание на то, что, возможно, это не лучший вариант для подарка, и дает несколько советов, которые уберегут не только наши полки от ненужных вещей, но и природу:

«Во-первых, покупая подарок, задумайтесь над тем, действительно ли нужна ли эта вещь человеку. Были бы вы сами рады получить такое в подарок? Может быть, не всегда нужно тратить ресурсы — иногда гораздо ценнее обычное человеческое внимание. Во-вторых, не забывайте о том, что нужно сортировать упаковку. Новогодняя пора — это время, когда объемы мусора растут».

В этом году система шкафов по обмену подарками будет работать до 13 января в трех городах — в Риге (т/ц AKROPOLE Alfa), Сигулде (т/ц Šokolāde) и Лиепае (т/ц Rietumu centrs).

Подарки нужно класть в шкафы без специальной упаковки или в прозрачной подарочной упаковке, чтобы содержимое было видно окружающим. Подарки, размещённые в шкафу, находятся в свободном доступе.