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Придется решать сразу: родителям первоклассников ограничат выбор школ для учебы

© LETA 10 октября, 2024 18:20

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 Со следующего учебного года подать заявку на место в первом классе для ребенка можно будет не более чем в пять школ Риги, предусматривают поддержанные сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту поправки к обязательным правилам "Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в 1-й класс в образовательные учреждения Рижского самоуправления".

Нынешнее регулирование дает право подавать заявку на место для ребенка в первом классе в неограниченное количество образовательных учреждений. Как поясняется в пояснительной записке к поправкам к обязательным правилам, выявлены случаи, когда заявка на одного ребенка подается в 20 школ, что создает дополнительную загрузку и становится причиной нецелесообразного расходования административных ресурсов образовательными учреждениями при составлении списков претендентов в первые классы и направлении соответствующих уведомлений родителям детей.

Поэтому в новых обязательных правилах будет уточнено, что ребенка можно будет записать на место в первом классе не более чем в пяти школах.

Кроме того, поправки к обязательным правилам предусматривают создание 30 территориальных единиц, привязанных к образовательным учреждениям, и в дальнейшем не будет привязки территориальных единиц к образовательным учреждениям по языку обучения.

Цель этих поправок - изменить распределение привлеченных территориальных единиц для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего основного образования, с учетом нескольких критериев, таких как установленные программой развития Риги приоритеты по повышению качества работы школ, демографические показатели в районах города, исторически сложившееся территориальное распределение учебных заведений, наличие учебных помещений у школ, загруженность персонала и других.
 

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