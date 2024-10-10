Придется решать сразу: родителям первоклассников ограничат выбор школ для учебы

Нынешнее регулирование дает право подавать заявку на место для ребенка в первом классе в неограниченное количество образовательных учреждений. Как поясняется в пояснительной записке к поправкам к обязательным правилам, выявлены случаи, когда заявка на одного ребенка подается в 20 школ, что создает дополнительную загрузку и становится причиной нецелесообразного расходования административных ресурсов образовательными учреждениями при составлении списков претендентов в первые классы и направлении соответствующих уведомлений родителям детей.

Поэтому в новых обязательных правилах будет уточнено, что ребенка можно будет записать на место в первом классе не более чем в пяти школах.

Кроме того, поправки к обязательным правилам предусматривают создание 30 территориальных единиц, привязанных к образовательным учреждениям, и в дальнейшем не будет привязки территориальных единиц к образовательным учреждениям по языку обучения.

Цель этих поправок - изменить распределение привлеченных территориальных единиц для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего основного образования, с учетом нескольких критериев, таких как установленные программой развития Риги приоритеты по повышению качества работы школ, демографические показатели в районах города, исторически сложившееся территориальное распределение учебных заведений, наличие учебных помещений у школ, загруженность персонала и других.

