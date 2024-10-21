В понедельник в Рижском замке состоялась рабочая встреча президента с представителями Государственной комиссии по конкурентоспособности. В ходе встречи представители комиссии ознакомили Ринкевича с результатами прошедшего в начале октября хакатона конкурентоспособности.

В завершение хакатона команды, в которых объединились предприниматели, студенты, представители госуправления и академической среды, представили идеи по укреплению конкурентоспособности: модель использования данных для формирования дееспособной политики, решения по повышению цифровых навыков, решение по укреплению математических навыков учащихся, предложения по оптимизации закупочных процессов. Планируется применить предложенные идеи в работе Государственной комиссии по конкурентоспособности.

Ринкевич на встрече высоко оценил работу комиссии по конкурентоспособности. Он подчеркнул, что важно не медлить с созданием Национального центра искусственного интеллекта, важного как для развития науки и исследований, так и для углубления экспертизы в самых разных сферах жизни, например, в оборонной индустрии.

"Ожидаю, что правительство проведет активную работу над созданием такого центра в сотрудничестве с представителями Государственной комиссии по конкурентоспособности, поскольку создание центра является в том числе вопросом конкурентоспособности нашей страны в мире сейчас и в ближайшем будущем", - сказал президент.

Кроме того, члены комиссии обсудили с Ринкевичем организацию Государственного форума конкурентоспособности, который состоится 25 октября в Рижском замке. Форум организуется по инициативе Государственной комиссии по конкурентоспособности. Планируется, что на нем местные и международные эксперты обсудят роль науки, инноваций, доступности и цифровизации данных, а также значение эффективности государственного управления в повышении конкурентоспособности страны.

В ходе рабочей встречи представители комиссии также рассказали о прогрессе в других вопросах, которые находятся в повестке дня комиссии, таких как развитие искусственного интеллекта в Латвии, содействие конкурентоспособности госкомпаний, пилотный проект по упрощению обмена данными между государственными учреждениями.

Представители комиссии подняли вопрос о необходимости ускорить в госуправлении работу над законопроектом о биобанках и регулировании вторичного использования данных. что существенно облегчит исследования, например, в биомедицинской отрасли.