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Президент ожидает решительных действий от правительства: стране необходим центр искусственного интеллекта (1)

© LETA 21 октября, 2024 17:32

Новости Латвии 1 комментариев

Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ожидает, что правительство проведет активную работу над созданием Национального центра искусственного интеллекта, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В понедельник в Рижском замке состоялась рабочая встреча президента с представителями Государственной комиссии по конкурентоспособности. В ходе встречи представители комиссии ознакомили Ринкевича с результатами прошедшего в начале октября хакатона конкурентоспособности.

В завершение хакатона команды, в которых объединились предприниматели, студенты, представители госуправления и академической среды, представили идеи по укреплению конкурентоспособности: модель использования данных для формирования дееспособной политики, решения по повышению цифровых навыков, решение по укреплению математических навыков учащихся, предложения по оптимизации закупочных процессов. Планируется применить предложенные идеи в работе Государственной комиссии по конкурентоспособности.

Ринкевич на встрече высоко оценил работу комиссии по конкурентоспособности. Он подчеркнул, что важно не медлить с созданием Национального центра искусственного интеллекта, важного как для развития науки и исследований, так и для углубления экспертизы в самых разных сферах  жизни, например, в оборонной индустрии.

"Ожидаю, что правительство проведет активную работу над созданием такого центра в сотрудничестве с представителями Государственной комиссии по конкурентоспособности, поскольку создание центра является в том числе вопросом конкурентоспособности нашей страны в мире сейчас и в ближайшем будущем", - сказал президент.

Кроме того, члены комиссии обсудили с Ринкевичем организацию Государственного форума конкурентоспособности, который состоится 25 октября в Рижском замке. Форум организуется по инициативе Государственной комиссии по конкурентоспособности. Планируется, что на нем местные и международные эксперты обсудят роль науки, инноваций, доступности и цифровизации данных, а также значение эффективности государственного управления в повышении конкурентоспособности страны.

В ходе рабочей встречи представители комиссии также рассказали о прогрессе в других вопросах, которые находятся в повестке дня комиссии, таких как развитие искусственного интеллекта в Латвии, содействие конкурентоспособности госкомпаний, пилотный проект по упрощению обмена данными между государственными учреждениями.

Представители комиссии подняли вопрос о необходимости ускорить в госуправлении работу над законопроектом о биобанках и регулировании вторичного использования данных. что существенно облегчит исследования, например, в биомедицинской отрасли.

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