Президент Латвии призвал латвийцев «не бояться прыгать на грабли»

Президент отметил, что существуют различные причины, по которым маленькие и большие цели могут быть не достигнуты. По его мнению, самая большая и важная причина - это отсутствие попыток, поэтому нужно стараться.

В своем обращении Ринкевичс упомянул латышские народные сказки, подчеркнув, что они полны смысла и учат добру, а также смирению. Они также призывают людей не смотреть на внешность, а видеть человеческую личность.

«Пришло время отказаться от принципа «как будет, так и будет». Нет. Не так, как будет. Но будет так, как мы решим и как мы сделаем. Нам не нужно вечно повторяющееся «А что я»? Вместо этого пусть будет «Только я!». Давайте обойдемся без удобного «Я - ничего». Не «Я - ничего», а «Я могу и я делаю»», - подчеркнул президент Латвии.

Он также призвал не мириться с несправедливостью, не делать ничего ради мира компромисса, потому что настоящий мир может существовать только тогда, когда он основан на справедливости.

Пора отбросить призывы «не прыгать на грабли». Иногда на них нужно прыгнуть. Иногда – прямо на грабли. И самое главное – прыгнуть туда, куда сами решим. Настолько высоко и далеко, насколько сами захотим.

Ринкевичс также отметил, что не стоит беспомощно плыть по течению, потому что именно мы должны создавать это течение. Он подчеркнул, что в Латвии есть люди, которые могут создать «поток», за которым будут следить во всем мире. По мнению президента, это не сюрприз, а закономерность, которую он приветствует.

«В следующем году мы создадим новые истории и новые мечты. О нас. О Латвии. О чудесах нашего времени - о предприимчивых людях, о мужественных людях, о настойчивых людях, о любящих людях», - сказал Президент Латвии.

Он призвал написать историю Латвии, в которой мы подчеркиваем не ошибки других, а свои собственные поступки, историю, в которой мы сами принимаем решения и являемся главными героями.

«История, в которой правильное время - это всегда наше время. Наше время для нашей страны и нашего народа. Тогда это будет уже не сказка, а реальность», - подчеркнул президент Латвии, пожелав много радости и удовлетворения в новом 2025 году.