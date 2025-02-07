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Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

© LETA 7 февраля, 2025 17:23

Новости Латвии 0 комментариев

Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons (Ulf Kristersson) piedalās svinīgajā ceremonijā militārajā bāzē "Ādaži" par godu Zviedrijas karavīru pievienošanās NATO spēkiem Latvijā.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Кристерссон подчеркнул, что размещение шведских военнослужащих в Латвии важно не только для безопасности Латвии и Швеции, но и для НАТО в целом, так как Швеция вступила в НАТО для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности и сделать сильнее альянс.

"Мир быстро меняется, и мы сильнее, когда мы вместе. Мы не находимся в состоянии войны, но и не находимся в состоянии мира. Растут гибридные угрозы и угрозы других инцидентов, но мы в состоянии обеспечить стабильность", - подчеркнул шведский премьер-министр.

Он напомнил, что три года назад Россия развязала войну в Европе, хотя никто этого не хотел и никто ее не провоцировал. "Этого хотели только российское руководство и Путин. Если бы Россия захотела, то война в Европе закончилась прямо сейчас", - сказал Кристерссон.

"Мы не можем позволить себе проиграть эту борьбу и потерять нашу свободу", - подчеркнул он.

Как сообщалось, механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции прибыл в Латвию в середине января, в его состав входят около 500 солдат.

В составе многонациональной бригады НАТО под руководством Канады в Латвии служат подразделения вооруженных сил Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии, а теперь и Швеции.

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