Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

Кристерссон подчеркнул, что размещение шведских военнослужащих в Латвии важно не только для безопасности Латвии и Швеции, но и для НАТО в целом, так как Швеция вступила в НАТО для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности и сделать сильнее альянс.

"Мир быстро меняется, и мы сильнее, когда мы вместе. Мы не находимся в состоянии войны, но и не находимся в состоянии мира. Растут гибридные угрозы и угрозы других инцидентов, но мы в состоянии обеспечить стабильность", - подчеркнул шведский премьер-министр.

Он напомнил, что три года назад Россия развязала войну в Европе, хотя никто этого не хотел и никто ее не провоцировал. "Этого хотели только российское руководство и Путин. Если бы Россия захотела, то война в Европе закончилась прямо сейчас", - сказал Кристерссон.

"Мы не можем позволить себе проиграть эту борьбу и потерять нашу свободу", - подчеркнул он.

Как сообщалось, механизированный пехотный батальон вооруженных сил Швеции прибыл в Латвию в середине января, в его состав входят около 500 солдат.

В составе многонациональной бригады НАТО под руководством Канады в Латвии служат подразделения вооруженных сил Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии, а теперь и Швеции.