Правительство выделило Минздраву миллионы на лечение украинских военнослужащих и беженцев

Средства будут использованы для покрытия расходов на предоставленные медицинские услуги в период с осени 2024 года до середины 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия оказывает помощь как украинским военным, так и гражданским лицам. Латвийские медицинские учреждения пока предоставили лечение 660 пострадавшим в боевых действиях, обеспечив им медицинскую помощь, включая реабилитацию, в основном в тяжелых и сложных случаях.

Гражданские жители Украины, которые нашли убежище в Латвии, имеют право на такие же медицинские услуги, как и жители страны. Из выделенного финансирования оплачиваются неотложная медицинская помощь, амбулаторное и стационарное лечение, медикаменты и медицинские устройства.