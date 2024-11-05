Правительство утвердило представителей Латвии в новом составе Комитета регионов ЕС

Утверждены семь членов Комитета регионов и семь их заместителей.
Членами Комитета регионов будут председатель Лиепайской думы Гунар Ансиньш, председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, глава Адажского самоуправления Карина Микелсоне, председатель Бауской краевой думы Айварс Окманис, депутат Рижской думы Дайнис Турлайс, председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш и председатель Салдусской краевой думы Марис Зустс.
Их заместителями станут мэр Огре Эгилс Хелманис, председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов, депутат Рижской думы Юстине Пантелеева, председатель Ропажской краевой думы Вита Паулане, председатель Южно-Курземской краевой думы Айварс Приедолс, председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис и председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс.
Представители латвийских самоуправлений будут работать в Комитете регионов с 26 января 2025 года до 25 января 2030 года.