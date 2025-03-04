Правительство должно «собраться» или освободить место для нового: Ринкевич

Однако в понедельник в программе Латвийского радио "В точке пересечения" президент не ответил на вопрос о том, насколько велика ответственность самой Силини в том, что доверие общества к Кабинету министров и его дееспособность снижаются, о чем свидетельствует задержка с объявленным рестартом правительства.

Ринкевич подчеркнул, что "правительство отчитывается перед Сеймом, а не президентом", а обязанности президента начинаются, когда правительство разваливается.

Несколько дней назад в эфире Латвийского телевидения Ринкевич высказался более жестко: "У нас нет времени смотреть на местный цирк. У нас драма в мире". На этот раз правительство, скорее всего, устоит, потому что после встречи с премьер-министром в понедельник "Прогрессивные" согласились выдвинуть кандидата на пост министра сообщения, больше не настаивая на перераспределении обязанностей между партиями.

Кандидатом на этот пост будет парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдвинул на пост министра благосостояния парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса, а кандидатом "Нового Единства" на пост министра образования стала парламентский секретарь Министерства иностранных дел Даце Мелбарде, которая уже имеет опыт работы в правительстве на посту министра культуры.

Если Сейм поддержит этих кандидатов, то всех трех уволенных министров - министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования и науки Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК) - заменят политики, которые ранее были парламентскими секретарями, на место которых в свою очередь тоже придется искать новых кандидатов.

(Latvijas Avīze)