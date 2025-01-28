Правила удачного путешествия Путешествия Редакция PRESS 28 января, 2025 15:10 Путешествия

Матрица международного туризма в непростые геополитические времена трансформируется, предлагая безопасные путешествия для самых разных впечатлений...

Накануне выставки Balttour 2025 мы встретились с профессионалом туристической сферы Анной Холодовой — директором Aza Tours, чтобы поговорить о новостях отрасли, самых популярных маршрутах наступившего года и том, как сэкономить на путешествии, не теряя в его качестве.

— Анна, я посмотрела, что Tripadvisor (а уж этот сервис точно чувствует желания людей) составил рейтинг десяти лучших направлений для туризма-2025. На первом месте — Лондон (Великобритания), на втором — Бали (Индонезия), на третьем — Дубай (ОАЭ). За ними следуют Сицилия (Италия), Париж (Франция), Рим (Италия), Ханой (Вьетнам), Марракеш (Марокко), Крит (Греция), Бангкок (Таиланд). Любопытно, туристы из нашей страны выбирают эти же места для отдыха за пределами страны?

— В принципе, да. Но латвийцы очень консервативны, многие люди годами путешествуют в одни и те же понравившиеся места, опираясь на положительный опыт предыдущих поездок. На первом месте — Турция и Греция, а еще, безусловно, Испания. Море, солнце, понятный сервис. Вкус экзотики — это, в первую очередь, три страны: Шри-Ланка, Эмираты, Индонезия, Вьетнам. Обратите внимание на Кубу, куда сегодня можно улететь за относительно небольшие деньги: бюджет сопоставим с качественным отдыхом в Турции.

Из новинок — в этом году мы можем предложить тур в удивительную Гамбию, маленькое африканское государство, которого в списке латвийских агентств не было никогда.

— А что делать в Гамбии?

— Наслаждаться жизнью! Гамбия хороша с точки зрения безопасности, но мало подходит для семейного отдыха с детьми. Страна будет интересна парам и компаниям, активно осваивающим экотуризм. Кроме того, практически все побережье Атлантического океана в Гамбии — один большой пляж с мелким светлым песком.

— Скажите, Aza Tours по-прежнему работает как турагентство? Вы еще не перешли в статус туроператора, как ваши «кровные родственники» из Литвы?

— Нет, в этом смысле ничего за 12, и скоро уже 13 лет, не изменилось. Празднуем день рождения фирмы в день принятия первого работника, что приятно. С первых дней я являюсь частью нашей удивительной команды, где каждый человек — золото. Коллектив — главное в нашем деле, клиент должен получить понятный и безупречный сервис.

— После эпидемии ковида и понятного затворничества рынок туризма, несмотря на великие сложности в мире, опять встрепенулся и, глядя со стороны, набирает обороты. Так ли это?

— В наступившем сезоне вижу хорошие тенденции если не к росту, то точно к стабильности. Вероятность того, что новые операторы придут сотнями и взбудоражат рынок, на данный момент маловероятны. Путешественников в Латвии столько... сколько их есть.

В последние два года ощущается некий туристический бум, после ковида люди с еще большей силой хотят путешествовать. В 2023 году мы вышли на уровень 2019 года, а 2024-й, безусловно, его перегнал, потому что каждый человек нуждается в рекреационном восстановительном ресурсе, это нам дает желаемый отдых в других странах.

— А почему на рынке практически нет супергорящих путевок, которые раньше были повсеместно? Еще недавно можно было лететь куда хочешь, в последний момент и «задешево»...

— Путешествия на курорты за 200 евро — эта радость все больше из разряда фантастики. Все подорожало в мире, это вы и не хуже меня понимаете. Любой оператор отталкивается сегодня не от своих амбиций, а от того, чтобы его клиенты улетели нужным самолетом в точку Х и получили в результате обещанный сервис. Поэтому нет возможности продавать путевки по бросовым ценам, это всегда точно какой-то форс-мажор...

Хорошую цену надо искать заранее, это куда надежнее, если есть цель сэкономить.

— Все стоит дороже, а авиарейсы задерживаются так часто и так повсеместно, как никогда. Жутко раздражает!

— Конечно, для собравшихся в отпуск ожидание самолета — это дискомфорт, но надо понимать, что таким образом обеспечивается та самая безопасность, которая и есть самое главное в путешествии. Самое важное — это человеческая жизнь, никакие деньги, никакой отдых, никакие эмоции это перекрывать не должны.

— Не секрет, что многие люди, особенно молодые, легко организуют поездки сами, бронируя желаемый отель в Интернете. Это дешевле?

— Не всегда, но дело тут в другом. Рынок сейчас открыт: Интернет предоставляет всевозможные площадки для продажи туров. У потребителя всегда есть право выбирать, у кого и как приобретать свое путешествие. Но хочу предупредить, что на этом пути есть свои нюансы и подводные камни, даже целые айсберги!

В последнее время стало очень много разного рода мошенников от туризма, особенно в социальных сетях.

Поэтому, перед тем как что-то приобретать, например, отдых в той же Турции, советую: изучите досконально профиль продавца услуг, убедитесь в легальности этой опции со всех сторон. Обманщики нередко действуют от имени знаменитых турфирм, отелей, лиц, ничуть не стесняясь. Вы рискуете быть обманутыми: перечисленные «вслепую» деньги за редким исключением вернуть практически невозможно. Опять же как на дрожжах растут разномастные туристические пирамиды, особенно это дело прижилось в сфере круизов.

Человек может сам организовать путешествие, но всю ответственность за свою поездку он берет на себя. Приобретенные билеты, отмененные рейсы, проблемы в гостинице, миграционные законы — все ложится на плечи такого туриста. Если что, он остается один на один с проблемами, если таковые вдруг возникают. Нет гарантии, что завтра не задымит на полмира какой-нибудь «фьюдель»…

Турагентство же, помимо профессиональных знаний и возможности позаботиться о комфортном отдыхе своих клиентов, всегда отвечает за безопасность. Поэтому вы никогда, ни в какой ситуации не останетесь без помощи, находясь хоть... на краю света!

Кстати, на выставке Balttur 2025 можно лично увидеть представителей турагентств (нашего Aza Tours в том числе) и туроператоров, обсудить интересующие вас направления отдыха с профессионалами и, может быть, найти путешествие мечты.

Как сказал Рэй Брэдбери: «Посмотри на мир. Он куда удивительнее, чем сны». Путешествуйте — это единственное, что остается в памяти человека, если не считать самых важных событий в жизни.

– Спасибо, Анна, до встречи на выставке!

Записала Людмила ВЕВЕРЕ