Практическая деятельность Центра искусственного интеллекта тормозит: негодует Ринкевич

Советник президента Мартиньш Дреерис сообщил агентству LETA, что Ринкевич встретился с Чударсом в Рижском замке, чтобы обсудить проведение муниципальных выборов, требования к муниципальным должностным лицам для получения специального разрешения на работу с гостайной, а также подготовку к успешному проведению выборов в Сейм. В ходе беседы президент подчеркнул, что к октябрю должна быть ясность относительно качества и функционирования соответствующих цифровых систем.

Стороны также обсудили актуальные вопросы, связанные с Центром искусственного интеллекта. Ринкевич указал, что центр должен начать работу, дальнейшие задержки недопустимы. «Это не создает положительного впечатления ни для местных, ни для потенциальных иностранных партнеров», — заявил президент.

Он подчеркнул, что важно как можно скорее начать работу центра, определить первые задачи и проекты, которые укрепят потенциал Центра искусственного интеллекта Латвии и будут способствовать повышению конкурентоспособности страны.

Президент также сообщил о проблемах, выявленных в процессе разработки изменений территориального и локального планирования, с которыми сталкиваются муниципалитеты. Ринкевич также представил предложение о внесении изменений в правила Кабинета министров о документах территориального планирования развития органов местного самоуправления.

Как уже сообщалось, в этом году на основании закона, принятого Сеймом, был создан Центр искусственного интеллекта. Одной из его задач является разработка и продвижение решений в области искусственного интеллекта для использования в государственном секторе, обеспечение единого подхода к внедрению этой технологии, включая ответственное использование таких технологий.