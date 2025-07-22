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Практическая деятельность Центра искусственного интеллекта тормозит: негодует Ринкевич

Редакция PRESS 22 июля, 2025 13:13

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Начало практической эксплуатации центра искусственного интеллекта продвигается слишком медленно, подчеркнул во вторник президент Эдгар Ринкевич на встрече с министром интеллектуального управления и регионального развития Раймондом Чударсом (Новое единство).

Советник президента Мартиньш Дреерис сообщил агентству LETA, что Ринкевич встретился с Чударсом в Рижском замке, чтобы обсудить проведение муниципальных выборов, требования к муниципальным должностным лицам для получения специального разрешения на работу с гостайной, а также подготовку к успешному проведению выборов в Сейм. В ходе беседы президент подчеркнул, что к октябрю должна быть ясность относительно качества и функционирования соответствующих цифровых систем.

Стороны также обсудили актуальные вопросы, связанные с Центром искусственного интеллекта. Ринкевич указал, что центр должен начать работу, дальнейшие задержки недопустимы. «Это не создает положительного впечатления ни для местных, ни для потенциальных иностранных партнеров», — заявил президент.

Он подчеркнул, что важно как можно скорее начать работу центра, определить первые задачи и проекты, которые укрепят потенциал Центра искусственного интеллекта Латвии и будут способствовать повышению конкурентоспособности страны.

Президент также сообщил о проблемах, выявленных в процессе разработки изменений территориального и локального планирования, с которыми сталкиваются муниципалитеты. Ринкевич также представил предложение о внесении изменений в правила Кабинета министров о документах территориального планирования развития органов местного самоуправления.

Как уже сообщалось, в этом году на основании закона, принятого Сеймом, был создан Центр искусственного интеллекта. Одной из его задач является разработка и продвижение решений в области искусственного интеллекта для использования в государственном секторе, обеспечение единого подхода к внедрению этой технологии, включая ответственное использование таких технологий.

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