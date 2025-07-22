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«Программа в школе»: на новую модель финансирования школ нужны еще миллионы евро

Редакция PRESS 22 июля, 2025 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы начать переход на новую модель финансирования школ "Программа в школе", в первую очередь обеспечив оплату труда поддерживающего персонала, на четыре месяца текущего года дополнительно понадобятся 6,85 млн евро, а в 2026 году и в дальнейшем ежегодно - 24,5 млн евро, свидетельствуют подсчеты Министерства образования и науки (МОН).

Новая модель предполагает расчет целевой дотации на оплату труда персонала поддержки с учетом количества учащихся в каждом самоуправлении и в определенных пропорциях. В ходе постепенной реализации реформы в следующем учебном году финансирование на персонал поддержки будет обеспечено в размере 70% от полного плана.

Чтобы обеспечить зарплату персонала поддержки, 7% от целевой дотации этого года на каждого школьника будут направлены на оплату труда персонала поддержки. Соответственно, выделенное государством финансирование на каждого учащегося в системе общего образования будет сокращено до 93%, предусматривают утвержденные правительством изменения в расчете целевой дотации. Исключение составят дошкольники, учащиеся программ дистанционного обучения и находящиеся на длительном больничном, которые продолжат получать полное финансирование.

Самоуправления будут обязаны направить не менее 9% от выделенной целевой дотации на зарплаты персонала поддержки, в том числе логопедов, психологов, специальных педагогов и библиотекарей. При этом не более 14% можно будет использовать на зарплату руководства учебных заведений.

В правилах уточнен порядок расчетов для распределения этих денег. Ставки зарплаты персонала поддержки будут основаны на минимальной зарплате педагогов с коррекцией на 10%.

Кроме того, установлено, что в 2025/2026 учебном году финансирование всех школ должно быть не меньше, чем было бы согласно предыдущему порядку, действующему до 31 августа.

МОН предлагает обеспечить дополнительное необходимое финансирование, перераспределив 4,9 млн евро из ранее не использованных на повышение зарплат педагогов средств, а еще 1,9 млн евро - из средств на непредвиденные расходы.

Из необходимых 6,85 млн евро основную часть - 6,66 млн евро - планируется направить на целевые дотации самоуправлениям. Еще 188 714 евро предусмотрены на дотации частным учебным заведениям, а 341 евро - на бюджетную программу Министерства культуры "Культурное образование".

Размер дополнительного финансирования рассчитан исходя из количества обучающихся на 1 сентября 2024 года, однако он может меняться в зависимости от фактической ситуации. Если выяснится, что на 1 сентября 2025 года количество или структура школьников изменились, в том числе в связи с населением Украины, правительство вернется к вопросу о дополнительном финансировании.

Решение о выделении дополнительного финансирования на 2026 год и в дальнейшем может быть принято в процессе разработки законопроекта о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы.

Реформа зарплат педагогов была заявлена еще в 2023 году, чтобы устранить неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат по существующей модели "Деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в муниципалитетах.

При этом долгое время не удавалось достичь договоренностей о введении новой модели из-за отсутствия ясности об источнике финансирования для реализации реформы. Изначально планировалось ввести реформу в полном объеме уже этой осенью, но от этой задумки пришлось отказаться из-за недостаточного финансирования.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогам в полном объеме будут получать самоуправления с сетью школ, которая приведена в порядок в соответствии с предложенными МОН критериями по количеству учеников.

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