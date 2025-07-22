«Меня тоже почти удалось ввести в заблуждение»: бывшему главе МВД позвонили мошенники

По мнению Кучинскиса, главное в борьбе с этим явлением — просвещать людей, больше говорить об этом, учить их не доверять мошенническим группам, для которых это стало бизнесом. Он считает, что даже спецподразделения здесь не помогут.

Он рассказал, что примерно месяц назад получил звонок от человека, представившегося полицейским следователем, назвавшего своё имя и фамилию. Этот человек сообщил, что якобы некая женщина пыталась по доверенности от имени Кучинскиса снять деньги в банке.

«И до сих пор думаю — как же он хотел меня обмануть? Он пригласил меня на следующей неделе в Чиекуркалн. Но, чтобы перестраховаться, я сам позвонил туда и спросил, кто этот полицейский, к которому мне следует прийти. Там, конечно, очень удивились. Потом я заметил, что звонок вообще был из Румынии. Как видите, меня тоже почти удалось ввести в заблуждение, но он не успел дойти до момента, когда начал бы спрашивать личные данные», — рассказал Кучинскис.

Разговор закончился тем, что Кучинскис пообещал, что, раз его вызывают как свидетеля, он как законопослушный гражданин обязательно явится. Он записал время встречи и положил трубку. Тем не менее, бывший министр до сих пор размышляет — стал бы тот "следователь" просить у него банковские коды? Или он понял, что обман не удастся?

«Это не был такой разговор, чтобы я почувствовал угрозу. Я просто зол на то, что меня хотели обмануть», — добавил Кучинскис.