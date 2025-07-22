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Типичный француз по имени Мухаммед: Франция разительно меняется, и это видно уже в роддомах

Редакция PRESS 22 июля, 2025 18:46

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Франция переживает тихую, но заметную трансформацию — достаточно просто взглянуть на списки новорожденных. Всё больше детей получают имена с мусульманскими и арабскими корнями, отражая глубокие изменения в культурном ландшафте страны.

Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уже более 20% новорождённых во Франции получают имена, традиционные для мусульманского мира. В отдельных департаментах, таких как Сена-Сен-Дени (Île-de-France), этот показатель превышает 50%. Там имя Мухаммед стабильно входит в тройку самых популярных среди мальчиков уже несколько лет подряд.

Процент арабских мусульманских имён у новорождённых во Франции в 1994 и 2024 годах.

В 2023 году, например, имя Мухаммед оказалось в топ-10 самых популярных мужских имён по всей стране, уступив лишь таким классическим французским именам, как Лоран и Габриэль. Женские имена вроде Инес, Лейла, Ясмин и Айша также уверенно поднимаются в рейтингах, обгоняя многие традиционные европейские имена.

Этот тренд — не просто статистика. Это зеркало демографических сдвигов, происходящих в стране. Франция становится всё более многоликой, многоголосой. За каждым именем — история семьи, миграции, поиска лучшей жизни и желания сохранить связь с корнями. Многие семьи из Марокко, Алжира, Туниса, Сенегала или Сирии выбирают имена, которые звучат как память о прошлом и надежда на будущее.

Однако вместе с ростом доли таких имён усиливаются и споры. Консервативные круги видят в этом угрозу "культурной идентичности" Франции, тогда как другие считают происходящее закономерным следствием истории миграций и открытости страны.

Но можно ли имя ребёнка воспринимать как вызов? Или, наоборот, как шанс — для Франции признать своё настоящее многообразие? Один факт остаётся неоспорим: демография говорит громче лозунгов, и страна меняется уже в самых первых строках свидетельств о рождении.

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