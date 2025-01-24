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Позор — великий латышский поэт воспел русский народ: впервые переводим на русский

Редакция PRESS 24 января, 2025 15:36

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«В Латвии должен быть разговор о коллаборационизме латышской интеллигенции с оккупационной властью. Да, а также о коллаборационизме лучших Поэтов! Это стихотворение Александа Чакса. И нет, не все были коллаборационистами! Другие погибли в ГУЛАГе, бежали на Запад или замолчали, а такой навоз, как это стихотворение Чака, не писали или не публиковали».

Такое высказывание журналиста Лато Лапсы опубликовала у себя на Фейсбук Лиана Ланга.

Это стихотворение, похоже, не было переведено на русский. Поэтому возьмем на себя наглость перевести цитаты, насколько это возможно на скорую руку, ближе к оригиналу и смыслу:

Русскому народу

То ли день сверкает теплый,
То ли снег над головами
Вечно род могучий русский
Видим первым на вершине!

И над добрыми их лбами
Нескончаемая слава
Пролетарий, иль крестьянин
Много дел твоему народу!

У него нет страха смерти:
Нет конца ведь его жизни.
Справедливость, смелость в схватке
На конце меча сверкают!..

Ну и заканчивается стих заверениями в вечной дружбе латышей и русских:

Там, где Гайзиньш в дали смотрит
Даугава стремится к морю
Латышам и русским дружба
Долгая от века к веку.

Латышам и русским дружба
Та стара, как пламень:
И в борьбе за свою землю
Им плечом к плечу надежней.

Не будем судить Чака строго. Кто знает, что заставило (кроме, естественно, любви к русским) его написать эти строки. В конце концов и великие русские поэты, такие, как Блок и Мандельштам, тоже писали стихи, за которые им потом было стыдно.

В комментариях Эгонс Нейманис пишет: Мне кажется, что нам, не пережившим те времена, нужно как-то «проще» относиться ко многим вещам. Это вообще его стихи? Или просто опубликовано как его?

Во второй половине 80-х (87-88 гг.) я написал кучу статей для научно-популярной энциклопедии в Латвии. В некоторые из них против моей воли были вставлены цитаты из документов коммунистической партии. Когда я возражал против этого, мне просто говорили, что так и должно быть. Тогда я обрабовался, что их публикуют без автора.

Впрочем, у Чака есть и замечательные стихи о латышах:

ПЛОХО

Плохо:
Вот я – латышский поэт,
О чём мне петь?
Сердце в груди у меня
Сухое и тонкое,
Как истёртая кожа на спинке стула.

Будь я негритянским поэтом –
пел бы про губы
тёмные, тёплые,
как июльские ночи без ветра и звёзд,
пел бы про девушек
сильных,
коричневых, как земля,
пел бы я про свободу
далёкую, как бегущая по небу тучка, -
будь я негритянским поэтом.

А так – что?
Свобода у нас никуда не годная,
Девушки тощие,
Губки свои, как материю, красят,
Радиобашни повсюду,
Резиновые подмётки –
Мы ходим на них
Тихо-тихо, как кошки,
думаем тихо,
чувствуем тихо
и умираем тихо.

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