Позор — великий латышский поэт воспел русский народ: впервые переводим на русский

Такое высказывание журналиста Лато Лапсы опубликовала у себя на Фейсбук Лиана Ланга.

Это стихотворение, похоже, не было переведено на русский. Поэтому возьмем на себя наглость перевести цитаты, насколько это возможно на скорую руку, ближе к оригиналу и смыслу:

Русскому народу

То ли день сверкает теплый,

То ли снег над головами

Вечно род могучий русский

Видим первым на вершине!

И над добрыми их лбами

Нескончаемая слава

Пролетарий, иль крестьянин

Много дел твоему народу!

У него нет страха смерти:

Нет конца ведь его жизни.

Справедливость, смелость в схватке

На конце меча сверкают!..

Ну и заканчивается стих заверениями в вечной дружбе латышей и русских:

Там, где Гайзиньш в дали смотрит

Даугава стремится к морю

Латышам и русским дружба

Долгая от века к веку.

Латышам и русским дружба

Та стара, как пламень:

И в борьбе за свою землю

Им плечом к плечу надежней.

Не будем судить Чака строго. Кто знает, что заставило (кроме, естественно, любви к русским) его написать эти строки. В конце концов и великие русские поэты, такие, как Блок и Мандельштам, тоже писали стихи, за которые им потом было стыдно.

В комментариях Эгонс Нейманис пишет: Мне кажется, что нам, не пережившим те времена, нужно как-то «проще» относиться ко многим вещам. Это вообще его стихи? Или просто опубликовано как его?

Во второй половине 80-х (87-88 гг.) я написал кучу статей для научно-популярной энциклопедии в Латвии. В некоторые из них против моей воли были вставлены цитаты из документов коммунистической партии. Когда я возражал против этого, мне просто говорили, что так и должно быть. Тогда я обрабовался, что их публикуют без автора.

Впрочем, у Чака есть и замечательные стихи о латышах:

ПЛОХО

Плохо:

Вот я – латышский поэт,

О чём мне петь?

Сердце в груди у меня

Сухое и тонкое,

Как истёртая кожа на спинке стула.

Будь я негритянским поэтом –

пел бы про губы

тёмные, тёплые,

как июльские ночи без ветра и звёзд,

пел бы про девушек

сильных,

коричневых, как земля,

пел бы я про свободу

далёкую, как бегущая по небу тучка, -

будь я негритянским поэтом.

А так – что?

Свобода у нас никуда не годная,

Девушки тощие,

Губки свои, как материю, красят,

Радиобашни повсюду,

Резиновые подмётки –

Мы ходим на них

Тихо-тихо, как кошки,

думаем тихо,

чувствуем тихо

и умираем тихо.