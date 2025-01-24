Позор — великий латышский поэт воспел русский народ: впервые переводим на русский

Такое высказывание журналиста Лато Лапсы опубликовала у себя на Фейсбук Лиана Ланга.
Это стихотворение, похоже, не было переведено на русский. Поэтому возьмем на себя наглость перевести цитаты, насколько это возможно на скорую руку, ближе к оригиналу и смыслу:
Русскому народу
То ли день сверкает теплый,
То ли снег над головами
Вечно род могучий русский
Видим первым на вершине!
И над добрыми их лбами
Нескончаемая слава
Пролетарий, иль крестьянин
Много дел твоему народу!
У него нет страха смерти:
Нет конца ведь его жизни.
Справедливость, смелость в схватке
На конце меча сверкают!..
Ну и заканчивается стих заверениями в вечной дружбе латышей и русских:
Там, где Гайзиньш в дали смотрит
Даугава стремится к морю
Латышам и русским дружба
Долгая от века к веку.
Латышам и русским дружба
Та стара, как пламень:
И в борьбе за свою землю
Им плечом к плечу надежней.
Не будем судить Чака строго. Кто знает, что заставило (кроме, естественно, любви к русским) его написать эти строки. В конце концов и великие русские поэты, такие, как Блок и Мандельштам, тоже писали стихи, за которые им потом было стыдно.
В комментариях Эгонс Нейманис пишет: Мне кажется, что нам, не пережившим те времена, нужно как-то «проще» относиться ко многим вещам. Это вообще его стихи? Или просто опубликовано как его?
Во второй половине 80-х (87-88 гг.) я написал кучу статей для научно-популярной энциклопедии в Латвии. В некоторые из них против моей воли были вставлены цитаты из документов коммунистической партии. Когда я возражал против этого, мне просто говорили, что так и должно быть. Тогда я обрабовался, что их публикуют без автора.
Впрочем, у Чака есть и замечательные стихи о латышах:
ПЛОХО
Плохо:
Вот я – латышский поэт,
О чём мне петь?
Сердце в груди у меня
Сухое и тонкое,
Как истёртая кожа на спинке стула.
Будь я негритянским поэтом –
пел бы про губы
тёмные, тёплые,
как июльские ночи без ветра и звёзд,
пел бы про девушек
сильных,
коричневых, как земля,
пел бы я про свободу
далёкую, как бегущая по небу тучка, -
будь я негритянским поэтом.
А так – что?
Свобода у нас никуда не годная,
Девушки тощие,
Губки свои, как материю, красят,
Радиобашни повсюду,
Резиновые подмётки –
Мы ходим на них
Тихо-тихо, как кошки,
думаем тихо,
чувствуем тихо
и умираем тихо.