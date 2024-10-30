"Во-первых, если у нас есть часть клиентов, которые указывают, что язык, на котором они лучше всего могут понимать свои финансы, – это русский, то наша обязанность в рамках этого языка с ними общаться, – подчеркнул Янис Кропс, представитель Swedbank в Риге.

Этим осталась крайне недовольна лидер движения за дерусификацию Лиана Ланга. Она пишет на своей станичке в Фейсбук:

"Янис Кропс из Swedbank Latvia лжет вам, что банк обязан общаться с русскими на русском языке. Например, в материнской компании Swedbank в Швеции доступны только шведский и английский языки, у банка нет такого обязательства общаться на арабском или зулусском. Неужели этот банк действительно не заботится о своей репутации в Латвии, что Янис Кропс так откровенно врет всем вкладчикам? Позор"!

Даце Линдберга в комментариях пишет:

"Этот банк заботится только о деньгах. Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что их волнует латвийская конституция, язык и т.д. Закон и только закон изменит ситуацию. Но сначала в Латвии должно быть другое правительство".