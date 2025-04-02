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Познакомьтесь с Beatles: режиссер новых фильмов о группе представил исполнителей главных ролей

© BBC 2 апреля, 2025 10:50

История и культура 0 комментариев

Утвержден актерский состав байопиков о группе The Beatles. Режиссер Сэм Мендес снимет сразу четыре фильма — отдельный фильм о каждом музыканте из ливерпульской четверки.

Известный по ролям в «Обычных людях» и «Гладиаторе 2» Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, звезда «Солтберна» Барри Кеоган станет Ринго Старром, известный по «Фантастической четверке» Marvel Джозеф Куинн сыграет Джорджа Харрисона, а Джона Леннона воплотит Харрис Дикинсон, которого недавно можно было увидеть в фильме «Плохая девочка» (Babygirl) с Николь Кидман.

Режиссер анонсировал новый проект на сцене фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе в прошедший понедельник.

«Каждый фильм рассказывает историю с точки зрения одного из парней, —рассказал он на мероприятии. — Они пересекаются по-разному — иногда дублируются , а иногда нет. Это четыре совершенно разных человека. Возможно, это шанс понять их немного глубже. А вместе эти четыре фильма расскажут историю величайшей группы в истории».

Фильмы выйдут почти одновременно, в апреле 2028 года.

«Я просто всегда чувствовал, что история группы слишком велика, чтобы уместиться в один фильм, а превращение ее в мини-сериал тоже не казалось правильным», — объяснил режиссер.

Ирландскому актеру Полу Мескалу 29 лет. Он стал известен благодаря роли в сериале Би-би-си «Нормальные люди» в 2020 году. Затем он снялся в фильмах «Солнце мое» (Aftersun), за который был номинирован на «Оскар», и «Незнакомцы» (All of Us Strangers), а также исполнил главную роль в сиквеле «Гладиатора». Помимо Пола Маккартни, он готовится сыграть другого знаменитого британца, Уильяма Шекспира, в экранизации романа Мэгги О'Фаррелл «Хамнет».

Харрис Дикинсон стал звездой благодаря ролям в фильмах «Малефисента», «King's Man: Начало», «Треугольник печали» и «Там, где раки поют», а затем сыграл возлюбленного Николь Кидман в «Плохой девочке». 28-летний британец был номинирован на премию Bafta за роль в сериале «Убийство на краю света». Он — один из фаворитов букмекеров на роль следующего Джеймса Бонда.

Барри Кеоган, вероятно, имеет наибольшее сходство с его битлом — барабанщиком Ринго. Ирландский актер — самый старший в актерской четверке (32 года) и одна из самых ярких звезд Голливуда. В 2023 году он получил премию BAFTA номинацию на «Оскар» за фильм «Банши Инишерина», а затем возглавил актерский состав фильма «Солтберн».

Джозеф Куинн сыграл Эдди Мансона в четвертом сезоне сериала Netflix «Очень странные дела», снимался в фильме «Тихое место: День первый» и появился вместе с Мескалом в «Гладиаторе 2». Прежде чем сыграть гитариста Beatles Харрисона, 31-летний лондонец появится в роли Джонни Шторма (Человека-факел) в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги» и двух фильмах о мстителях кинематографической вселенной Marvel.

Фильм о Beatles снимают не в первый раз, но впервые все живые участники группы и наследники тех, кто уже умер, предоставили создателям фильма полные права на их жизненные истории и музыку.

Сэм Мендес называет фильмы «первым затягивающим сценическим опытом», который можно будет смотреть на одном дыхании.

«Честно говоря, нам нужны большие кинематографические события, чтобы заставить людей выйти из дома», — говорит он.

На сцене CinemaCon актеры процитировали песню Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band":

It's wonderful to be here

It's certainly a thrill

You're such a lovely audience

We'd like to take you home with us

(«Это здорово — быть здесь, это, безусловно, волнительно, вы такая замечательная публика, мы бы хотели забрать вас с собой»).

После этого они синхронно поклонились в стиле Beatles.

Образованная в 1960-м и давно распавшаяся группа до сих пор остается самой продаваемой в истории. The Beatles своими экспериментами изменили молодежную культуру и повлияли на развитие музыки. Их альбомы Revolver, Sgt. Pepper's и The Beatles (White Album) — пример того, как можно «продавать» сложные музыкальные идеи массовой аудитории.

Сейчас живы только два участника легендарного квартета. Джон Леннон был убит в 1980 году, а Харрисон скончался от рака в 2001-м.

В 2023 году выжившие участники группы выпустили то, что было названо последней песней The Beatles — Now And Then. Там используются старая демо-запись Леннона и архивная запись гитарной партии Харрисона. Песня вышла на первое место в чартах и была номинирована на премии Brit и Grammy.

The Beatles в кино
Это далеко не первый кинопроект, посвященный жизни The Beatles. Фильм Иэна Софтли «Пятый в квартете» (Backbeat), выпущенный в 1994 году, рассказывал о начале их музыкального пути в клубах Гамбурга.

Фильм Сэм Тейлор-Джонсон «Стать Джоном Ленноном» (Nowhere Boy) 2009 года с будущим мужем Тейлор-Джонсон, Аароном Тейлор-Джонсоном, в роли Леннона и Томасом Броди-Сангстером в роли Маккартни, погружает в ранние годы жизни Леннона и его отношения с семьей, показывает его встречу с Маккартни и Харрисоном и создание группы.

В 2011 году Мартин Скорсезе выпустил документальный фильм «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире». В него вошли архивные записи и материалы, предоставленные оставшимися в живых членами группы.

В 2021 году режиссер Питер Джексон восстановил более 50 часов удаленных сцен из документального фильма о The Beatles 1970 года Let It Be. Джексон превратил его в семичасовой трехсерийный фильм для Disney+ под названием The Beatles: Get Back. Он проливает новый свет на отношения между Маккартни и Ленноном накануне распада группы в 1970 году.

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