Пожилых латвийцев хотят посадить за школьные парты

В Латвии такая инициатива начата благодаря Видусдаугавскому центру НПО и четырем партнерам по сотрудничеству в проекте ЕС. Сейчас создано несколько школ для пожилых людей, но для того, чтобы развернуть это движение в государственном масштабе, нужно участие государства, а не только НПО и самоуправлений.

Следует учитывать, что доля людей в возрасте старше 65 лет в обществе растет, кривая демографии неуклонно идет вниз, не уменьшается и эмиграция, поэтому все более существенным является участие людей старшего поколения в образовательной и социальной деятельности. Международное движение U3A с 70-х годов прошлого века предлагает возможности бесплатного образования для людей в возрасте, пояснила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке руководитель Икшкильской школы для людей старшего возраста Санита Бертмане. Начало U3A положено в Португалии, когда там осознали масштаб проблемы. Два активных человека обратились к самоуправлениям и НПО, предложив им создать школы, в которых достигшие пожилого возраста люди могли бы работать и учиться, особенно потому, что в Португалии была высокая неграмотность среди старшего поколения.

Опыт показал, что возможны разные модели реализации этой идеи. Сейчас в Латвии эти инициативы, как и в Португалии, продвигают неправительственные организации, но чтобы у них было продолжение, нужна государственная поддержка. Например, в Польше действует так называемая французская модель - эти школы находятся под эгидой вузов.