Ранее норматив зависел прежде всего от того, есть ли в населенном пункте часть или пост VUGD. Теперь при планировании будут учитывать уровень угроз, необходимую скорость реагирования и доступные ресурсы.
Министр внутренних дел Янис Домбрава подчеркнул, что помощь должна оставаться быстро доступной независимо от места происшествия. По его словам, новый подход позволит направлять больше ресурсов туда, где риски выше.
Для жителей порядок вызова не меняется. После сообщения по номеру 112 на место по-прежнему будет направляться ближайшее свободное подразделение. Это может быть не экипаж из ближайшей части, а, например, машина, возвращающаяся с другого вызова или находящаяся на учениях.
При нескольких одновременных вызовах приоритет получат происшествия, представляющие наибольшую угрозу жизни и здоровью людей. Среднее время прибытия VUGD планируется сохранить на уровне около 15 минут.
Новая система также предусматривает картирование рисков по всей территории страны, что позволит точнее определять, где необходимы дополнительные силы, техника и подразделения.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.