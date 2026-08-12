Министр внутренних дел Янис Домбрава подчеркнул, что помощь должна оставаться быстро доступной независимо от места происшествия. По его словам, новый подход позволит направлять больше ресурсов туда, где риски выше.

Для жителей порядок вызова не меняется. После сообщения по номеру 112 на место по-прежнему будет направляться ближайшее свободное подразделение. Это может быть не экипаж из ближайшей части, а, например, машина, возвращающаяся с другого вызова или находящаяся на учениях.