Повышения налогов бизнесмены в Балтии боятся больше войны: опрос

Исследование, проведенное исследовательским агентством Rait The Baltic Business Pulse, показало, что 81 процент эстонских компаний расценивают потенциальное повышение налогов как риск для их коммерческой деятельности. Аналогичную угрозу ощущают 68 процентов в Латвии и 85 процентов в Литве. В отличие от других стран Балтии, Эстония также видит серьезную угрозу в изменении потребительского поведения. 75 процентов респондентов считают это угрозой, в то время как 60 процентов в Литве и 43 процента в Латвии считают изменение поведения потребителей менее серьезной проблемой.

«Постоянные изменения заставляют нас пересматривать инвестиционные решения, что часто приводит к отсрочке или даже полному отказу от этих решений — как для компаний, так и для частных лиц. Стабильная и предсказуемая налоговая среда необходима для содействия инвестициям и экономическому росту. Задача государства — обеспечить стабильность и предсказуемость общества, что является важной частью формулы счастья. К сожалению, в Эстонии существуют серьезные фундаментальные проблемы, особенно в корпоративном налогообложении, которые тормозят как экономическое развитие, так и государственный бюджет и поток иностранных инвестиций. К сожалению, мы мало слышим о решении этих проблем, но постоянные индивидуальные изменения, с другой стороны, продолжаются», — сказал региональный менеджер по Эстонии OP Pank Ханнес Кааду, по словам которого меняющаяся налоговая система влияет на покупательские привычки потребителей.

Третьей по значимости проблемой для эстонских компаний является нехватка квалифицированной рабочей силы, однако по сравнению с Латвией и Литвой эстонские компании считают это меньшей проблемой. Нехваткой сотрудников обеспокоены 65 процентов респондентов в эстонских компаниях, 75 процентов в Латвии и 82 процента в Литве. 52 процента респондентов в Литве ощущают угрозу войны, тогда как в Эстонии и Латвии войну и геополитическую нестабильность считают угрозой менее половины респондентов: в Эстонии — 42 процента, в Латвии — 39 процентов.

Кроме того, компаниям предлгалось оценить, как они воспринимают риски потенциального репутационного кризиса, кибератак и стихийных бедствий. Около трети эстонских компаний считают это проблемами, а около четверти предпринимателей в Эстонии обеспокоены мошенничеством. В исследовании также рассматривается новая тенденция — культура отмены заказов, которая считается самой большой проблемой в Литве. 12 процентов респондентов отметили, что культура отмены влияет на их деятельность, тогда как в Эстонии и Латвии только три и пять процентов респондентов воспринимают ее как угрозу.

В исследовании, проведенном по заказу OP Bank, приняли участие 313 компаний из различных секторов экономики Эстонии, Латвии и Литвы. Исследование проводилось в феврале 2025 года. Результаты дают ценную информацию о ключевых проблемах, с которыми сталкивается бизнес в условиях экономической и геополитической неопределенности.