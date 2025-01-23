Потребуется «еще некоторое время»: Ринкевич в Давосе о разработке стратегии урегулирования

По словам руководителя медиацентра канцелярии президента Дависа Доршса, Ринкевич заявил, что Украина была одной из главных тем, обсуждаемых на форуме.

Президент Латвии отметил, что, хотя и были опасения, что на Украину могут оказать давление, чтобы заставить ее пойти на уступки России, последние 48 часов показывают, что новая администрация США понимает, что главная проблема - это Россия, а не Украина.

По словам Ринкевича на форуме много говорилось о том, что мир не будет легким и быстрым, поэтому следует продолжать оказывать давление на Россию, как экономическое, так и политическое, и продолжать поддерживать Украину.

"Общая идея в том, что мы находимся только в начале процесса, и потребуется некоторое время для разработки стратегии урегулирования в Украине". Здесь есть два принципа, которые я также подчеркиваю повсюду. Первый - не должно быть переговоров по Украине без Украины, второй - Европа должна быть частью переговоров", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что Всемирный экономический форум в Давосе был примечателен двумя основными дискуссиями. Обсуждалась новая администрация США и ее влияние как на геополитику, так и на экономику. Также обсуждалось, что делать для урегулирования ситуации в Украине уже в этом году.

По словам Ринкевича, учитывая решение президента США Дональда Трампа инвестировать в технологии, ввести тарифы и выйти из Парижского соглашения по климату, возникает вопрос, что может сделать ЕС, чтобы сделать блок более конкурентоспособным и уменьшить его технологическую и экономическую отсталость.

"На самом деле, эти вопросы актуальны и для Латвии - как сократить бюрократию и инвестировать в экономику. После Давоса я могу сказать, что нам нужно серьезно пересмотреть то, как мы работаем в государстве не только с точки зрения сокращения бюрократии, но и как добиться сбалансированной климатической политики, которая не препятствовала бы конкурентоспособности", - сказал президент Латвии.