Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Потребуется «еще некоторое время»: Ринкевич в Давосе о разработке стратегии урегулирования

Редакция PRESS 23 января, 2025 14:32

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Для разработки стратегии урегулирования в Украине потребуется "еще некоторое время", заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич, посещая Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

По словам руководителя медиацентра канцелярии президента Дависа Доршса, Ринкевич заявил, что Украина была одной из главных тем, обсуждаемых на форуме.

Президент Латвии отметил, что, хотя и были опасения, что на Украину могут оказать давление, чтобы заставить ее пойти на уступки России, последние 48 часов показывают, что новая администрация США понимает, что главная проблема - это Россия, а не Украина.

По словам Ринкевича на форуме много говорилось о том, что мир не будет легким и быстрым, поэтому следует продолжать оказывать давление на Россию, как экономическое, так и политическое, и продолжать поддерживать Украину.

"Общая идея в том, что мы находимся только в начале процесса, и потребуется некоторое время для разработки стратегии урегулирования в Украине". Здесь есть два принципа, которые я также подчеркиваю повсюду. Первый - не должно быть переговоров по Украине без Украины, второй - Европа должна быть частью переговоров", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что Всемирный экономический форум в Давосе был примечателен двумя основными дискуссиями. Обсуждалась новая администрация США и ее влияние как на геополитику, так и на экономику. Также обсуждалось, что делать для урегулирования ситуации в Украине уже в этом году.

По словам Ринкевича, учитывая решение президента США Дональда Трампа инвестировать в технологии, ввести тарифы и выйти из Парижского соглашения по климату, возникает вопрос, что может сделать ЕС, чтобы сделать блок более конкурентоспособным и уменьшить его технологическую и экономическую отсталость.

"На самом деле, эти вопросы актуальны и для Латвии - как сократить бюрократию и инвестировать в экономику. После Давоса я могу сказать, что нам нужно серьезно пересмотреть то, как мы работаем в государстве не только с точки зрения сокращения бюрократии, но и как добиться сбалансированной климатической политики, которая не препятствовала бы конкурентоспособности", - сказал президент Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Румыния: фермеры отказываются выращивать картофель из-за дороговизны

Мир 16:31

Мир 0 комментариев

Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась, сообщает Euronews.

Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась, сообщает Euronews.

Читать
Загрузка

«Поток» рвется к Оскару! Фильм номинирован сразу на две премии: как отреагировал режиссер? (Видео)

Важно 16:18

Важно 0 комментариев

Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.

Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.

Читать

«Это свинство!» Чтобы участвовать в Празднике песни артистам придется заплатить

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.

У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.

Читать

Драма в знаменитом поезде Рига — Москва: преступления 70-х

История и культура 15:57

История и культура 0 комментариев

Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.

Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.

Читать

Почему оно не киснет: что нам продают под видом молока?

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

2025 год латвийские потребители встретили с новыми, повышенными ценами на молочные продукты. О причинах роста цен на сливочное масло мы уже сообщали. Но значительно подорожало и обычное молоко, продаваемое в любом супермаркете. При этом вокруг качества этого продукта циркулирует множество слухов, большинство из которых далеки от реальности. Тем более что молоко тоже бывает разным — от обычного пастеризованного до ультрапастеризованного, способного в нераспечатанной упаковке храниться несколько месяцев при комнатной температуре. На что же необходимо обращать внимание при покупке?

2025 год латвийские потребители встретили с новыми, повышенными ценами на молочные продукты. О причинах роста цен на сливочное масло мы уже сообщали. Но значительно подорожало и обычное молоко, продаваемое в любом супермаркете. При этом вокруг качества этого продукта циркулирует множество слухов, большинство из которых далеки от реальности. Тем более что молоко тоже бывает разным — от обычного пастеризованного до ультрапастеризованного, способного в нераспечатанной упаковке храниться несколько месяцев при комнатной температуре. На что же необходимо обращать внимание при покупке?

Читать

«Получили отказ»: расследования факта по факту смерти Яниса Тиммы в России не будет

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Адвокат Катя Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. В тоже время Седокова сможет наказать друзей экс-супруга и обратиться за возбуждением уголовного дела по факту распространения клеветы.

Адвокат Катя Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. В тоже время Седокова сможет наказать друзей экс-супруга и обратиться за возбуждением уголовного дела по факту распространения клеветы.

Читать

Госсектерать США Марко Рубио оправляется в Панаму. Будет отжимать канал?

Мир 15:34

Мир 0 комментариев

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об  угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об  угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.

Читать