Поток подделок: авторы фильма Straume пытаются своими силами сдержать волну нелегальной продукции

После того, как «Поток» получил награду Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскар»), и фильм начали показывать во многих странах мира, включая Китай, резко возрос спрос на различные товары с изображением персонажей Straume. Выросло производство разнообразных контрафактных изделий с изображениями персонажей, а также разработка новых нелицензионных продуктов, которые начинают массово появляться в интернет-магазинах.

«Ясно, что невозможно сразу устранить каждый отдельный случай нарушения. Мы стараемся делать это самостоятельно, связываясь с теми, с кем можем. Однако очевидна разница между официальной продукцией, на которую есть ссылка на сайте производителя или на сайте фильма «Поток», и этими подделками, которые имеют заметно более низкое качество. В результате возникают абсурдные примеры, такие как «пододеяльник Straume» с расписанием сеансов в Культурном центре Диклю», — рассказал продюсер фильма Матис Кажа.

Однако, зарегистрировали ли авторы фильма свой товарный знак?

«Мы регистрируем товарный знак «Поток» через французскую компанию и французских юристов, потому что есть много территорий, где его нужно зарегистрировать — в Северной Америке, Европейском Союзе и так далее. Поэтому гораздо выгоднее и быстрее делать это таким образом.

В настоящее время все находится в процессе регистрации. Права уже защищены, поскольку на дизайн также распространяются авторские права, но, конечно, будет и другая форма защиты — это товарный знак и утвержденные образцы дизайна».

Авторы фильма сотрудничают с несколькими латвийскими компаниями, например, Manilla производит канцелярские товары, Valmiermuiža — напитки, Brain Games — настольные игры, M50 — одежду, также ведутся переговоры с другими производителями:

«Пока наш принцип заключается в том, что мы стараемся работать в Латвии с одним производителем, магазином или брендом в конкретной товарной категории. И я думаю, что официальные товары «Поток» можно довольно хорошо отличить от подделок», — продолжил Матис Кажа.

Совсем недавно в Риге был открыт пакомат Latvijas pasts с главным героем фильма, Котом. О сотрудничестве обеих сторон рассказывает руководитель отдела марок и филателии Latvijas Pasts Эдмунд Бебриш:

«У нас с командой «Потока» сложилось замечательное сотрудничество. Оно началось с идеи о марке. Первую партию марок мы выпустили тиражом 10 тысяч экземпляров, и за неделю они были распроданы. Это был беспрецедентный случай, когда марка так быстро находила своих новых владельцев и начинала путешествовать по миру».

Бебриш рассказал, что ему удалось успешно договориться с командой «Потока» о выпуске дополнительного тиража этих марок, который уже почти распродан. Тем временем жители интересуются другими марками с персонажами фильма, но четкого ответа на вопрос об их выпуске Эдмунс Бебриш не смог дать.

Если кто-то хочет использовать образы «Потока» в коммерческих целях, необходимо связаться с продюсерами фильма. В то же время, если речь идет об использовании в личных целях, закон об авторском праве предусматривает несколько случаев исключения, когда их можно использовать без разрешения авторов, рассказала руководитель отдела авторских прав Министерства культуры Илона Петерсоне.

«Одно из таких исключений — это использование в целях информирования. Это означает, что средства массовой информации могут рассказывать об успехах «Потока», публикуя фрагменты, фотографии из фильма. Точно так же, не запрашивая разрешения, можно использовать фрагменты из фильма «Поток» в учебных заведениях в учебном процессе. Фильм «Поток» можно свободно смотреть в классе. И также можно свободно создавать так называемые мемы или смешные видео, забавные изображения о «Потоке». И, насколько я замечала в социальных сетях, господин Зилбалодис очень рад таким интерпретациям «Потока»».

Можно ли печь пирожные с изображением кота из «Потока»? Если это делается для личных целей, то да, но если в больших объемах для продажи, потребуется согласие авторов.

Что делать, если замечены нарушения? Илона Петерсоне говорит, что если такие нарушения были замечены в интернет-магазинах, обычно можно сообщить о незаконном использовании образов. Часто это делают владельцы авторских прав или их представители, но иногда и сами платформы активно реагируют, видя появление поддельных товаров. За нарушение авторских прав может быть применена административная ответственность: физическим лицам назначается штраф до 700 евро, а юридическим - до 7100 евро, но пока нет информации о том, что в Государственной полиции были зафиксированы такие нарушения. Если причиненный ущерб был значительным, возможна даже уголовная ответственность.

Тем временем, создатели «Потока» сотрудничают с международным агентством, возглавляемым латвийкой, проживающей в Канаде, и именно она отвечает за лицензирование бренда и образов «Потока». В настоящее время активно ведутся переговоры с несколькими международными компаниями по различным товарным категориям, которые могут обеспечить выпуск продукции под брендом «Потока».