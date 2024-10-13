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Потерпевший в шоке: штраф за сбитого велосипедиста примерно равен цене двух пицц

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 октября, 2024 12:27

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Иллюстративное фото

Если немного сгустить краски, то за украденную банку варенья может грозить лишение свободы, а такой "пустяк", как сбитый велосипедист, может стоить всего 35 евро, пишет Tautaruna.nra.lv.

"35 евро - ровно столько стоит сбить велосипедиста машиной на шоссе. Прекрасно, в такой стране живем", - гласит пост в соцсети "Х". Автор ищет юриста, чтобы "у дуболома Петра жизнь стала более красочной".

В комментариях делятся опытом, дают советы и, как обычно, острят, как умеют:

- Прейскурант: две большие пиццы Lulu - 38,60 евро, сбить велосипедиста - 35 евро.

- За сбитого несовершеннолетнего пешехода на пешеходном переходе и оставление места происшествия - 30 евро. Быстрее и дешевле, чем превысить скорость рядом с радаром, если торопишься.

- Радуйтесь, что вас так высоко оценили - за сбитого мотоциклиста всего 25 евро.

- Если велосипедист пострадал материально и морально, он может подать гражданский иск против лица, получившего административный штраф, без уплаты госпошлины за исковое заявление, доказать и взыскать компенсацию за причиненный ущерб.

- Да, было то же самое: сотрясение мозга - и виновному штраф 30 евро.

- Пока в руководстве полиции будут люди, для которых велосипедисты - вонючие бомжи, чего вы хотите?

- Тогда уж лучше дать наликом 40 евро, чтобы миллион заявлений не писать и с судами не заморачиваться.

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