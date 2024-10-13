Потерпевший в шоке: штраф за сбитого велосипедиста примерно равен цене двух пицц

"35 евро - ровно столько стоит сбить велосипедиста машиной на шоссе. Прекрасно, в такой стране живем", - гласит пост в соцсети "Х". Автор ищет юриста, чтобы "у дуболома Петра жизнь стала более красочной".

В комментариях делятся опытом, дают советы и, как обычно, острят, как умеют:

- Прейскурант: две большие пиццы Lulu - 38,60 евро, сбить велосипедиста - 35 евро.

- За сбитого несовершеннолетнего пешехода на пешеходном переходе и оставление места происшествия - 30 евро. Быстрее и дешевле, чем превысить скорость рядом с радаром, если торопишься.

- Радуйтесь, что вас так высоко оценили - за сбитого мотоциклиста всего 25 евро.

- Если велосипедист пострадал материально и морально, он может подать гражданский иск против лица, получившего административный штраф, без уплаты госпошлины за исковое заявление, доказать и взыскать компенсацию за причиненный ущерб.

- Да, было то же самое: сотрясение мозга - и виновному штраф 30 евро.

- Пока в руководстве полиции будут люди, для которых велосипедисты - вонючие бомжи, чего вы хотите?

- Тогда уж лучше дать наликом 40 евро, чтобы миллион заявлений не писать и с судами не заморачиваться.