После отпуска волосы стали ломкими? Вот 5 шагов, которые вернут волосам силу и блеск

Редакция PRESS 27 августа, 2025 15:22

Формула красоты 0 комментариев

 Лето и волосы: почему отдых превращается в стресс для ваших волос

Отпуск на море или за городом — всегда долгожданное событие. Но вместе с красивым загаром мы часто привозим домой менее приятный «сувенир» - сухие, тусклые и ломкие волосы.

Солнце разрушает кератин, морская соль и хлор вытягивают влагу, а горячий ветер и кондиционеры делают локоны безжизненными. Именно поэтому осенью многие замечают: волосы стали выпадать чаще, теряют блеск и хуже держат укладку.

 Что советуют специалисты

Мы попросили трихолога рассказать, как помочь волосам пережить последствия лета. Вот пять простых, но действенных шагов:

1. Увлажняйте и питайте
Используйте маски с маслами ши, арганы, кокоса не реже 2 раз в неделю. Они помогут восстановить липидный слой и удержать влагу.

2. Меньше травмируйте
Дайте волосам «каникулы» от фена и утюжка. Если без укладки не обойтись - выбирайте режимы с минимальной температурой.

3. Освежите концы
Даже если вы мечтаете отрастить волосы, подстригите секущиеся кончики. Это предотвратит дальнейшее расслаивание.

4. Пересмотрите рацион
Добавьте в меню орехи, яйца, рыбу, бобовые - продукты, богатые белком и витаминами группы В.

5. Поддержите волосы изнутри
Один из главных витаминов, отвечающих за здоровье волос, - это биотин (витамин B7). Он стимулирует выработку кератина, из которого состоят волосы, и помогает им быстрее восстанавливаться.

Почему биотин так важен

Когда организму не хватает биотина, волосы становятся тонкими, ломкими, начинают выпадать. Кожа головы становится сухой и могут появляться шелушения кожи. Восполнить этот дефицит можно с помощью специальных комплексов.

В аптеке вам наверняка предложат как различные пищевые добавки с небольшим содержанием биотина, так и лекарственные безрецептурные препараты. Как например, препарат Beotebal содержащий 10 мг биотина (максимально эффективная доза для взрослого человека). Он создан именно для того, чтобы укреплять волосы изнутри и ускорять их восстановление после стрессового воздействия солнца и моря.

При регулярном применении волосы становятся плотнее, крепче и приобретают естественный блеск. Прекращается чрезмерное выпадение волос. Сочетая правильный уход снаружи и грамотную поддержку изнутри, вы сможете вернуть волосам здоровье уже через несколько недель.

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата.

Как применять

Рекомендуемая доза взрослым и людям в годах: 1 таблетка (10 mg biotīna) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не показан.

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Рекламодатель:  ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPOLKA AKCYJNA filiāle Latvijā

Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

Мир 14:32

Мир 0 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

Мир 14:22

Мир 0 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

Важно 13:42

Важно 0 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

