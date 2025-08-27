После отпуска волосы стали ломкими? Вот 5 шагов, которые вернут волосам силу и блеск

Отпуск на море или за городом — всегда долгожданное событие. Но вместе с красивым загаром мы часто привозим домой менее приятный «сувенир» - сухие, тусклые и ломкие волосы.

Солнце разрушает кератин, морская соль и хлор вытягивают влагу, а горячий ветер и кондиционеры делают локоны безжизненными. Именно поэтому осенью многие замечают: волосы стали выпадать чаще, теряют блеск и хуже держат укладку.

Что советуют специалисты

Мы попросили трихолога рассказать, как помочь волосам пережить последствия лета. Вот пять простых, но действенных шагов:

1. Увлажняйте и питайте

Используйте маски с маслами ши, арганы, кокоса не реже 2 раз в неделю. Они помогут восстановить липидный слой и удержать влагу.

2. Меньше травмируйте

Дайте волосам «каникулы» от фена и утюжка. Если без укладки не обойтись - выбирайте режимы с минимальной температурой.

3. Освежите концы

Даже если вы мечтаете отрастить волосы, подстригите секущиеся кончики. Это предотвратит дальнейшее расслаивание.

4. Пересмотрите рацион

Добавьте в меню орехи, яйца, рыбу, бобовые - продукты, богатые белком и витаминами группы В.

5. Поддержите волосы изнутри

Один из главных витаминов, отвечающих за здоровье волос, - это биотин (витамин B7). Он стимулирует выработку кератина, из которого состоят волосы, и помогает им быстрее восстанавливаться.

Почему биотин так важен

Когда организму не хватает биотина, волосы становятся тонкими, ломкими, начинают выпадать. Кожа головы становится сухой и могут появляться шелушения кожи. Восполнить этот дефицит можно с помощью специальных комплексов.

В аптеке вам наверняка предложат как различные пищевые добавки с небольшим содержанием биотина, так и лекарственные безрецептурные препараты. Как например, препарат Beotebal содержащий 10 мг биотина (максимально эффективная доза для взрослого человека). Он создан именно для того, чтобы укреплять волосы изнутри и ускорять их восстановление после стрессового воздействия солнца и моря.

При регулярном применении волосы становятся плотнее, крепче и приобретают естественный блеск. Прекращается чрезмерное выпадение волос. Сочетая правильный уход снаружи и грамотную поддержку изнутри, вы сможете вернуть волосам здоровье уже через несколько недель.

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину или другим компонентам лекарственного препарата.

Как применять

Рекомендуемая доза взрослым и людям в годах: 1 таблетка (10 mg biotīna) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не показан.

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

