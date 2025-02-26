Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Февраля Завтра: Aurelija, Evelina, Metra
Доступность

После драки с Расторгуевым тренер по биатлону Брицис подал в отставку

© LETA 26 февраля, 2025 11:45

Важно 0 комментариев

 Тренер сборной Латвии по биатлону Илмар Брицис подал заявление об отставке в Олимпийскую команду Латвии (LOV) после конфликта с биатлонистом Андреем Расторгуевым, сообщает «Латвияс Авизе».

Ранее на этой неделе Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что Брицис избил его на чемпионате мира. Брицис подтвердил LETA, что инцидент имел место, но указал на вину Расторгуева.

После того как конфликт стал достоянием общественности, супруга Брициса Байба Бендика написала в социальных сетях, что утром в день конфликта Расторгуев заявил, что член сервисной команды украл его лыжи. Команда была озадачена этим, так как лыжи являются собственностью производителя "Фишер", а Расторгуев выдвинул обвинения по поводу событий, произошедших год назад.

Расторгуев написал в социальных сетях, что инцидент произошел 20 февраля, потому что он «получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел кражу и слышал диалог лиц, участвовавших в краже». 

Расторгуев пояснил, что инцидент с дракой произошел в коридоре отеля, а не в номере Брициса, где в тот момент находился его полуторагодовалый сын. Согласно описанию событий, данному Брицисом и Бендикой, стороны вступили в физический конфликт, потому что Брицис защищал свою семью.

Расторгуев заявил, что не будет выступать за сборную, если в ней будет Брицис.

Правление Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) потребовало от Расторгуева и Брициса письменных объяснений о характере и причинах инцидента. К конфликту подключился и Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), который поручил ЛОВ и ЛБФ начать всестороннее расследование конфликта, получив объяснения от обеих сторон и всех присутствовавших во время конфликта лиц.

Государственная полиция получила жалобу о конфликте между Расторгуевым и Брицисом за пределами Латвии и начала расследование.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ИГИЛ призвал к терактам в трёх европейских городах. «Это не меняет наших прежних планов», — заявляют власти

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

Исламисты призывают в социальных сетях к терактам в Германии, в том числе во время Кельнского карнавала, сообщил во вторник руководитель полицейских операций по проведению карнавала в Кельне Мартин Лоетц.

Исламисты призывают в социальных сетях к терактам в Германии, в том числе во время Кельнского карнавала, сообщил во вторник руководитель полицейских операций по проведению карнавала в Кельне Мартин Лоетц.

Читать
Загрузка

Не акт вандализма: в Полтаве демонтировали памятник Петру I в рамках государственной политики деколонизации. ФОТО

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

В Полтаве демонтировали памятник Петру I в рамках государственной политики деколонизации, сообщила и.о. мэра города Екатерина Ямщикова, пишет "Дойче велле".

В Полтаве демонтировали памятник Петру I в рамках государственной политики деколонизации, сообщила и.о. мэра города Екатерина Ямщикова, пишет "Дойче велле".

Читать

В Сейме обнаружили спокойно работающую в Латвии российскую торговую сеть

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

Иногда депутаты изучают "работу на местах. На сей раз депутаты Сейма на выездном заседание ознакомились с работой  Продовольственно–ветеринарной службы (ПВС), пишет bb.lv. Повышенный интерес парламентария Яниса Витенбергса вызвали магазины Mere. Может быть потому,  что экс-министр экономики - член Нацобъединения.

Иногда депутаты изучают "работу на местах. На сей раз депутаты Сейма на выездном заседание ознакомились с работой  Продовольственно–ветеринарной службы (ПВС), пишет bb.lv. Повышенный интерес парламентария Яниса Витенбергса вызвали магазины Mere. Может быть потому,  что экс-министр экономики - член Нацобъединения.

Читать

Соцработник, член уважаемой партии, ЛГБТ-активист: а ещё насиловал и пытал детей на «вечерах ужасов». Франция в шоке

Выбор редакции 13:13

Выбор редакции 0 комментариев

Франция в шоке. Полиция раскрыла масштабную сеть педофилов, которые насиловали и пытали детей «самыми ужасными и отвратительными способами», как пишут французские СМИ. Особенно поразил общественность главный антигерой этого ужасного скандала.

Франция в шоке. Полиция раскрыла масштабную сеть педофилов, которые насиловали и пытали детей «самыми ужасными и отвратительными способами», как пишут французские СМИ. Особенно поразил общественность главный антигерой этого ужасного скандала.

Читать

Ошибки и привычки в уходе за очками, которые сокращают их срок службы

PRESS рекомендует 13:11

PRESS рекомендует 0 комментариев

При покупке новых очков мы относимся к ним так же, как к новой паре обуви: тщательно протираем каждое пятнышко, храним в футляре, когда не носим. Но со временем начинаем обращаться с ними небрежно. Мы даже не замечаем, как такие действия, как протирание линз чем попало или ношение очков в горячей бане, приводят к ужасным последствиям – оправа деформируется, покрытие линз портится, и мы начинаем видеть мир сквозь мутную дымку. Специалисты сети оптик Fielmann делятся советами, как правильно ухаживать за очками, чтобы они служили дольше и радовали своей качественной оптикой.

При покупке новых очков мы относимся к ним так же, как к новой паре обуви: тщательно протираем каждое пятнышко, храним в футляре, когда не носим. Но со временем начинаем обращаться с ними небрежно. Мы даже не замечаем, как такие действия, как протирание линз чем попало или ношение очков в горячей бане, приводят к ужасным последствиям – оправа деформируется, покрытие линз портится, и мы начинаем видеть мир сквозь мутную дымку. Специалисты сети оптик Fielmann делятся советами, как правильно ухаживать за очками, чтобы они служили дольше и радовали своей качественной оптикой.

Читать

Очередь на муниципальное жилье в Риге сократилась вдвое за пять лет

Новости Латвии 12:58

Новости Латвии 0 комментариев

За пять лет очередь на предоставляемое Рижским самоуправлением жилье сократилась вдвое, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

За пять лет очередь на предоставляемое Рижским самоуправлением жилье сократилась вдвое, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Метеорологи обещают: март в Европе может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Важно 12:27

Важно 0 комментариев

Температура воздуха в Европе в ближайшие недели будет значительно выше нормы, и март может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Температура воздуха в Европе в ближайшие недели будет значительно выше нормы, и март может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Читать