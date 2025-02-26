После драки с Расторгуевым тренер по биатлону Брицис подал в отставку

Ранее на этой неделе Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что Брицис избил его на чемпионате мира. Брицис подтвердил LETA, что инцидент имел место, но указал на вину Расторгуева.

После того как конфликт стал достоянием общественности, супруга Брициса Байба Бендика написала в социальных сетях, что утром в день конфликта Расторгуев заявил, что член сервисной команды украл его лыжи. Команда была озадачена этим, так как лыжи являются собственностью производителя "Фишер", а Расторгуев выдвинул обвинения по поводу событий, произошедших год назад.

Расторгуев написал в социальных сетях, что инцидент произошел 20 февраля, потому что он «получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел кражу и слышал диалог лиц, участвовавших в краже».

Расторгуев пояснил, что инцидент с дракой произошел в коридоре отеля, а не в номере Брициса, где в тот момент находился его полуторагодовалый сын. Согласно описанию событий, данному Брицисом и Бендикой, стороны вступили в физический конфликт, потому что Брицис защищал свою семью.

Расторгуев заявил, что не будет выступать за сборную, если в ней будет Брицис.

Правление Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) потребовало от Расторгуева и Брициса письменных объяснений о характере и причинах инцидента. К конфликту подключился и Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), который поручил ЛОВ и ЛБФ начать всестороннее расследование конфликта, получив объяснения от обеих сторон и всех присутствовавших во время конфликта лиц.

Государственная полиция получила жалобу о конфликте между Расторгуевым и Брицисом за пределами Латвии и начала расследование.