«Поплакала на перемене и решила уволиться». Учительницу шокировала «повышенная» зарплата

«Я получила расчетный листок... Сказать, что я в шоке – значит, не сказать ничего. Я очень люблю свою работу, люблю ее всем сердцем, меня хвалят дети и коллеги, значит, я тоже делаю свою работу очень хорошо... Но я больше не могу, у меня нет сил. Я плакала сегодня на двух из трех перемен... Пошла к руководству (я знаю, что это не их вина), и они ничего не могут сделать, но я увольняюсь...», - пишет она. В комментариях она признается, что ее зарплата была намного меньше 1000 евро.

Комментарии к посту были неоднозначными. Несколько человек обвинили учительницу в нытье, а один пишет, что воспитатели дошкольных учреждений получают якобы и того меньше – всего по 500 евро.

Еще один из комментаторов отметил: «Вот что происходит, когда народ не объединяется. Если бы все учителя протестовали хотя бы месяц, то проблема была бы решена. Например, в Германии, когда трамвайщики протестовали, ни один трамвай не ходил. Ни один! По крайней мере, там, где я живу, так и было. Пока не научитесь постоять за себя, ничего не изменится! Извините, но такова суровая реальность!»

Одна из пользовательниц соцсети спросила: «Жаль, что так получилось. А когда начинали работать, была ли в договоре указана другая сумма? Спрашиваю, потому что, если зарплата была известна, то, как ни крути, не стоит ожидать чего-то иного, чем то, что было оговорено/подписано».