«Понять логику — невозможно». Лиепниекс резко раскритиковал неожиданное решение правительства

Лиепниекс отреагировал на пост в микроблоге «Х» от Алниса Затиса:

«Можно понять, что сейчас для музеев нет 70 000 на год из-за увеличения оборонного бюджета. Но как найти в конце года деньги на проект 100-миллионного концертного зала!? Пока 700 тысяч на проектирование, потом остальное. Это не сочетается», — говорится в сообщении.

Отвечая на это сообщение, Лиепниекс раскритиковал правительство, логику которого, по его мнению, понять невозможно.

«Понять логику этого правительства, его ценности - невозможно. В любом случае, его внимание направлено не на самых бедных и уязвимых (сокращается раздача продуктовых пакетов), онкологических больных (нет денег для женщин на операции по реконструкции груди), образование (нет денег на исправление модели финансирования школы), о будущих пенсионерах (снижение 2 уровня) даже не говорим, а на бетон, как всегда, есть столько, сколько нужно, надо только написать», - указал он.

Схожие мысли и у других пользователей:

"Умное правительство, умеет экономить на элементарных вещах ради благого дела! Важно оставить что-то после себя для будущих поколений, например, такой красивый объект, как Замок света, с осыпавшейся плиткой и размытым фасадом, кому на этом фоне нужны пакеты для бедных и женские груди?! Их никто не видит и нет откатов!"

"Прежде всего необходимо привести в порядок экономику страны, а уж потом можно думать о модных проектах. Надо быть полным «бараном», покупая новую роскошную машину, когда у тебя протекает крыша и не хватает денег на еду".