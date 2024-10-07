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Получили письмо от СГД? Придется заплатить: у Службы госдоходов есть право начислить подоходный налог

© Lsm.lv 7 октября, 2024 17:31

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В сентябре около пяти тысяч латвийцев получили письма от Службы госдоходов (CГД, VID) о том, что оборот на банковских счетах значительно превышает задекларированные доходы. Эти письма не стоит игнорировать, в противном случае СГД имеет право взыскать 20% подоходного налога с разницы между оборотом и официальным доходом, предупредила в эфире программы Латвийского Радио-4 «Открытый разговор» генеральный директор службы Байба Шмите-Роке.

Она напомнила, что, в соответствии с законом, уже несколько лет банки предоставляют информацию СГД об обороте на счетах клиентов, если тот превышает 15 000 евро в год. Эти данные сверяются с официальным доходом человека, и если оборот на банковском счету более чем на 20 000 евро превышает легальные доходы, СГД интересуется происхождением этих «дополнительных денег», сказала гендиректор службы.

«Это могут быть перечисления между членами семьи, может быть продажа незадекларированной недвижимости... Случаи очень разные», — сказала Шмите-Роке. По ее словам, в письмах СГД в зависимости от ситуации просит человека предоставить дополнительную информацию или дать пояснение, откуда взялись дополнительные средства. Глава СГД пояснила, что службе доступна лишь информация об обороте: 

«Мы не видим, от кого, кому делаются платежи, именно поэтому мы задаем вопросы. Цель Службы госдоходов — не залезть человеку в кошелек, мы этого не делаем и не будем делать. Мы только спрашиваем у тех, у кого есть значительное несоответствие с официальными доходами», — сказала Байба Шмите-Роке.

Она сказала, что примерно 10 тысяч латвийцев получат письма от СГД по поводу продажи недвижимости, с которой в большинстве случаев необходимо платить подоходный налог. Исключение — если речь о единственной недвижимости человека, где задекларировано его место жительства. 

Глава СГД рассказала, что в прошлом году СГД обратилась примерно к 20 тысячам жителей, взыскав дополнительно около 14 млн евро. Шмите-Роке также призвала не игнорировать письма службы:

«В отношении таких людей у Службы госдоходов будет право начислить подоходный налог с населения. Поэтому всех, кто получил такое письма, я призывая не игнорировать его, ответить, посмотреть, может быть, что-то не было задекларировано», — сказала Шмите-Роке.

Она добавила, что в противном случае СГД будет иметь право взыскать подоходный налог в размере 20% от суммы, на которые оборот на банковских счетах превышает задекларированные доходы.

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