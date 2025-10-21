Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Польша во вторник, 21 октября, предупредила президента России Владимира Путина о возможных последствиях его перелета через польское воздушное пространство в Венгрию на запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Варшава заявила, что в таком случае она может быть обязана исполнить ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству принудить самолет с подозреваемым к посадке и передать его суду в Гааге", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rodzina. "Думаю, российская сторона это прекрасно понимает. Поэтому, если этот саммит все же состоится, надеюсь, с участием жертвы агрессии, то самолет, вероятно, выберет другой маршрут", - добавил он.

Трамп на прошлой неделе объявил, что намерен встретиться с Путиным в венгерской столице в рамках своих усилий по прекращению войны в Украине.

МУС, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году, обвинив его в военном преступлении - незаконной депортации сотен украинских детей. Россия юрисдикцию суда не признает и отвергает обвинения. Ордер МУС обязывает все страны-участницы арестовать Путина, если он окажется на их территории.

Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан сохраняет теплые отношения с Москвой, заявила, что обеспечит прибытие Путина в страну и его безопасное возвращение в Россию.

Однако российская делегация, чтобы избежать перелета над Украиной, будет вынуждена пересечь по пути в Венгрию воздушное пространство хотя бы одного государства - члена МУС. Венгрия на данный момент находится в процессе выхода из этой международной юридической инстанции.