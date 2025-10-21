Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Недавно служба неотложной медицинской помощи получила вызов к пожилой женщине, которой внезапно стало плохо посреди ночи. К счастью, рядом оказались её внуки — мальчик 12 лет и девочка 7 лет.

Старший ребёнок проснулся от громкого шума и увидел бабушку, лежащую на полу. Девочка попыталась помочь, но безуспешно. Тогда она не растерялась и позвонила по номеру экстренной помощи. Хотя бабушка не могла пошевелить руками и ногами, у неё сохранилась возможность говорить — девочка держала телефон у её уха, и женщина сама рассказала диспетчеру, что случилось. Симптомы указывали на инсульт.

Через несколько минут прибыла бригада медиков, оказала помощь и доставила женщину в больницу. Позже родственники сообщили: бабушка идёт на поправку, а врачи подчеркнули, что своевременный вызов спас ей здоровье и, возможно, жизнь.

«Если бы дети не действовали так быстро, исход мог быть совсем другим», — отметили в службе неотложной помощи, поблагодарив обоих внуков за решительность и смелость.