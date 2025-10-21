Машинист успел предотвратить новую трагедию

Оба подростка были задержаны и переданы сотрудникам Государственной полиции. Они признались, что решили «для интереса» немного прокатиться на крыше.

В отношении молодых людей начато административное производство по статье 11 части первой Закона об административной ответственности — за нарушение общественного порядка и создание угрозы своей или чужой безопасности.

Полиция напоминает, что подобные действия крайне опасны: нахождение на крыше поезда может привести к тяжёлым травмам или гибели из-за падения или поражения электрическим током.

Сейчас, во время осенних каникул, полиция призывает школьников проводить свободное время безопасно и с пользой. Родителям и педагогам рекомендуется поговорить с детьми о рисках подобного поведения и напомнить, что в общественном транспорте необходимо соблюдать правила безопасности и приличия.