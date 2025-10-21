Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Из-за одного цента…» Водитель высадил ребенка из транспорта (1)

Редакция PRESS 21 октября, 2025 18:14

Важно 1 комментариев

LETA

Очередной случай, когда ребёнка, у которого не хватило денег на билет, водитель общественного транспорта вышвыривает на улицу, совершенного не волнуясь о его дальнейшей судьбе. На этот раз из-за того, что на проезд не хватило всего одного цента. 

Об этом инциденте пользователь @motorolers написал на платформе X:
«Вот так у нас бывает: ребёнку нужно было ехать на маршрутке из Риги в Баложи в 10:41 от остановки Адиняс. У многодетных семей — 90% скидка, ребёнок взял с собой 7 центов. Водитель сказал, что нужно заплатить 8, выгнал его из маршрутки и уехал... Из-за одного цента…»

В Латвии, где общественный транспорт является частью повседневной жизни для многих семей, каждый подобный случай несёт прямую угрозу: ребёнок остаётся один на остановке, без присмотра взрослых, напуганный и растерянный. Безопасность детей — это не только ответственность родителей, но и общая обязанность всех участников процесса, включая водителей.

Автор публикации попытался призвать к ответу Rīgas Satiksme, но представители транспортной компании ответили:
«Нам очень жаль, что ребёнок оказался в такой неприятной ситуации, однако мы не можем помочь, поскольку не осуществляем перевозки на маршрутках. Возможно, коллеги из Автотранспортной дирекции смогут дать точную информацию, куда следует обращаться в данном случае?»

Под записью появилось множество комментариев — в них люди делятся советами, как поступать в подобных ситуациях, и выражают возмущение поведением водителя:

«Ребёнок ведь заплатил, не в этом проблема — да, ошибся, вопросов нет. Но из-за одного цента выгонять? В Литве и Эстонии такие монеты вообще уже не используют!»
«На мой взгляд, всем перевозчикам, в том числе Latvijas Sabiedriskais autobuss, нужно предусмотреть возможность выписать счёт пассажиру (или представителю ребёнка), чтобы тот мог оплатить позже, если не может на месте. Конечно, тогда у пассажира должен быть при себе документ, удостоверяющий личность, и это нужно закрепить нормативно».
«И ни у кого из пассажиров не нашлось лишнего цента? Надо учить детей в таких ситуациях говорить вслух, чтобы другие услышали — может, кто-то поможет. Я всегда добавляю детям на билет, если не хватает, думаю, многие поступают так же».

Загрузка

