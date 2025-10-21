По данным полиции, в ночь на вторник сотрудники заметили автомобиль “Škoda”, водитель которого не подчинился требованию остановиться во время проверки на алкоголь. Увидев полицейские машины, водитель спровоцировал погоню, которая продолжалась от Риги до Саулкрасты. Когда машину удалось остановить, оказалось, что за рулем находился 13-летний подросток, взявший автомобиль у своих родителей.

Во время побега юный водитель ехал агрессивно и значительно превышал допустимую скорость — местами до 235 километров в час.

Инцидент произошел около 01:50 ночи с понедельника на вторник. Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции проводили на улице Бривибас проверку водителей на алкоголь, когда водитель “Škoda” отказался выполнить законное требование остановиться и начал убегать.

Несмотря на неоднократные требования остановить транспортное средство, водитель продолжал движение сначала по Видземскому шоссе, затем свернул на Таллиннское шоссе. Погоня завершилась в Саулкрастах, на улице Айнажу, где при поддержке местной муниципальной полиции нарушителя удалось задержать.

Выяснилось, что за рулем находился 13-летний подросток, который взял машину без разрешения родителей. В салоне находились еще двое несовершеннолетних, чью безопасность водитель поставил под угрозу своими действиями.

По данному факту Государственная полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивном вождении после неоднократных требований компетентных лиц остановить транспортное средство.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия и призывает родителей говорить с детьми о безопасности дорожного движения, а также напоминать, что водить автомобиль детям категорически запрещено. Подобные действия могут закончиться трагически — как для самого водителя и пассажиров, так и для других участников движения. Кроме того, родителям настоятельно рекомендуется хранить ключи от автомобиля и других транспортных средств в недоступном для детей месте.