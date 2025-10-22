«Чрезвычайная ситуация. Персоналу и посетителям. Срочно покиньте помещения в соответствии с планом эвакуации. Не пользуйтесь лифтами и эскалаторами. Помогите посетителям, которым трудно передвигаться. Выполняйте требования и указания охраны», — прозвучало сообщение по громкой связи, пока люди пытались выбраться из здания.

Сообщается, что посетители выглядели растерянными, многие доставали телефоны, чтобы снять происходящее или связаться со своими близкими. У выхода из вокзала образовалась толпа. «Никому ничего не объяснили», — отметил очевидец.