Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Atmodas bulvārī aizdegusies dārza mājiņa, kur atrasts vīrieša līķis. Par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti aizdegšanās iemesli, kā arī vīrieša identitāte. Aicinām aplūkot redzamās mantas, kuras atrastas… pic.twitter.com/Dcc2R1vajr— Valsts policija (@Valsts_policija) October 21, 2025
По факту произошедшего в Государственной полиции начат уголовный процесс, выясняются причины возгорания, а также устанавливается личность погибшего. Полиция призывает ознакомиться с вещами, найденными при погибшем (они опубликованы на фотографиях), и просит откликнуться всех, кто может сообщить какую-либо информацию о личности мужчины, позвонив по телефону 112.