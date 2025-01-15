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Польша не пропустила словацкий самолет в Москву, Латвия пропустила: не стоило ли отказать? Мнения

Редакция PRESS 15 января, 2025 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Что по этому поводу думают в Латвии?

Элита Вейдемане запросила по этому поводу Латвийский МИД и опубликовала его ответ в "Неаткариге": «...отдельное разрешение на полет, выданное Министерством иностранных дел, не требуется для воздушных судов НАТО, ее государств-членов или государств-членов Европейского союза (ЕС) для перевозки глав государств, спикеров парламентов, глав правительств, министров иностранных дел и официальных делегаций государств. Словакия является членом ЕС и НАТО. Многонациональная бригада НАТО в Латвии состоит примерно из 100 словацких солдат. Словацкие самолеты также пересекали воздушное пространство других стран-членов ЕС и НАТО. Что касается словацких солдат в Польше, то у словаков нет постоянного военного контингента на польской территории, как у нас в Латвии. Но словацкие офицеры, как и латвийские представители NAF, участвуют в работе некоторых структур НАТО, размещенных на польской территории».

"Следует ли из этого вывод, что Латвия разрешила самолету словацких политиков пролететь через свою территорию, потому что у нас есть словацкий контингент в латвийских вооруженных силах? - спрашивает Вейдемане. - В Словакии проходят массовые демонстрации против интенсивных попыток Фицо [премьер Словакии] целовать сапоги Путину. Так что можно предположить, что по крайней мере часть словацкого контингента не в восторге от попыток Фицо сблизиться с кровавым диктатором...

Но оговорки о том, что разрешение на пролет не требуется самолетам НАТО, ее стран-членов или стран-членов ЕС для перевозки глав государств, спикеров парламентов, глав правительств, министров иностранных дел и официальных делегаций, конечно же, дипломатически оправданы. Однако дипломатия, как это ни странно, иногда противоречит элементарной морали и этике".

Социолог Айгар Фрейманис сообщил "Неаткариге" свое мнение: дипломатии без морали не существует: неприятно, когда территория нашей страны используется для полета, целью которого является налаживание отношений со страной, которая фактически является государством-врагом: «И эти отношения состоят из другого ребенка ужасов Европейского союза, Словакии. Как будто Венгрии недостаточно. Эти страны пытаются затормозить свою экономику в отношениях с Россией. Это само по себе аморально. И дипломатия помогает этим странам осознать эту безнравственность».

Политолог же Андис Кудорс подчеркнул, что Латвия ничего не нарушила, разрешив словацкому самолету пересечь наше воздушное пространство, и вопрос о том, разрешать или нет, не стоял, поскольку Словакия является членом НАТО и ЕС. Кудор подчеркивает, что с юридической точки зрения было правильно разрешить словацкому самолету использовать воздушное пространство Латвии, и говорит, что «не хочет никого ругать».

«Эту ситуацию можно было бы компенсировать посланием, содержащим моральное осуждение усилий словацких политиков по сближению с Москвой. Именно так и должны поступать наши политики. Словения - наш союзник, но нам не нравится, что ее лидеры делают, общаясь с агрессором. И это была бы нормальная политическая коммуникация», - полагает он.

Кристиан Розенвалдс: так скоро вообще летать будет невозможно

"Я не знаю, правильно ли отказывать в использовании своего воздушного пространства по политическим причинам, как это сделала Польша, не пустив делегацию словацкого парламента в Москву. Нет, не потому, что я одобряю или не одобряю политику Словакии или Польши, а потому, что такая практика может вернуть всю Европу в то время, когда летать будет вообще невозможно, - пишет политолог Кристиан Розенвалдс на своей странице в ФБ.

Потому что самолет будет построен не в той стране, или будет принадлежать не тому перевозчику, пилот будет не той национальности, не говоря уже о каждом из сотен пассажиров. Еще недавно мы возмущались безумным прецедентом, который создала Белоруссия, посадив самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс в Минске, но по своей сути запрет на использование воздушного пространства является не менее опасным прецедентом, поскольку он побудит других к ответным мерам или аналогичным действиям.

С другой стороны, если есть единый фронт, коалиция, партнерство и опора друг на друга, то воздушный коридор, предоставленный Латвии и запрещенный Польшей, выглядит довольно нелепо. Нет солидарности? Нет согласованных действий? Будет ли так, даже если случится что-то более серьезное?

И это, к сожалению, реальность сегодняшнего дня, что это не просто выбор между добром и злом. И я даже не знаю, что в этой ситуации важнее - предотвратить хаос в воздушном сообщении или сохранить стратегически столь важное балтийское братство с Польшей? Я бы хотел сохранить и то, и другое, но возможно ли это?"

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