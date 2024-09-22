Полиция задержала родителей, забравших из больницы больных дифтерией сестер умершего мальчика

Сообщается, что в полицию поступило заявление от больницы о том, что в пятницу, 20 сентября, некая женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы двух своих детей, больных дифтерией с осложнениями, которым назначено обязательное лечение в стационаре.

В связи со случившимся полиция начала уголовный процесс об умышленном оставлении без помощи лиц, находящихся в состоянии, опасном для жизни или здоровья, которое не может позаботиться о себе по малолетству, из-за болезни, старости или беспомощности, если виновные могли оказать потерпевшему помощь и были обязаны заботиться о нем или если виновные сами поставили потерпевшего в положение, угрожающее его жизни.

В субботу утром сотрудникам Госполиции удалось выяснить, где находятся дети. Так как сиротским судом было принято решение лишить родителей права опекунства, о случившемся уведомили это учреждение.

На данный момент дети доставлены в больницу, отец и мать задержаны.

Уже сообщалось, что 16 сентября скончался 4-летний мальчик, заболевший дифтерией. Он не был привит от этого заболевания.

Центр профилактики и контроля заболеваний (СПКЗ), получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, начал эпидемиологическое расследование и организацию противоэпидемийных мероприятий.

Диагноз дифтерии был поставлен трем детям и одному взрослому. Все эти случаи связаны между собой.

Врач Āgenskalna klīnika Эдгар Меднис сообщил в "Телеграме" в субботу утром, что родители в пятницу днем воспользовались своими правами согласно Закону о правах пациентов и приняли решение отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей в Детской клинической университетской больнице, сообщили об этом персоналу и забрали детей из стационара.

"Такое решение основано на обоснованных опасениях родителей, что здоровью и жизни дочерей тоже может быть причинен вред, как это произошло с их братиком, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - говорится в сообщении.