Полиция выставляет из трамвая инвалида? Что происходит на завирусившемся видео

У женщины явные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сначала полиция достает из трамвая коляску. Затем выводит саму женщину, которая постоянно спрашивает, отпустят ли её.

"Почему вы меня заставляете выходить? Вы вернете меня назад?", - спрашивает встревоженная дама.

По сообщениям очевидцев, женщина стала рассказывать собравшимся в общественным транспорте, что её кто-то преследует. И люди вызвали полицию.

Стражи правопорядка вывели даму из трамвая, чтобы убедится, что у неё нет ментальных нарушений и она в принципе может о себе позаботится, учитывая её инвалидность.