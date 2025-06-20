Полиция выставляет из трамвая инвалида? Что происходит на завирусившемся видео

У женщины явные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сначала полиция достает из трамвая коляску. Затем выводит саму женщину, которая постоянно спрашивает, отпустят ли её.
"Почему вы меня заставляете выходить? Вы вернете меня назад?", - спрашивает встревоженная дама.
По сообщениям очевидцев, женщина стала рассказывать собравшимся в общественным транспорте, что её кто-то преследует. И люди вызвали полицию.
Стражи правопорядка вывели даму из трамвая, чтобы убедится, что у неё нет ментальных нарушений и она в принципе может о себе позаботится, учитывая её инвалидность.
@dramariga Pasažieri izmet no tramvaja#Riga#tramvajs#policija#meitenezelteme ♬ original sound - Drama Riga