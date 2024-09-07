Полиция разыскивает курьеров, работавших на телефонных мошенников; преступления продолжаются (ФОТО)

Уже сообщалось, что в течение последнего месяца распространился такой вид телефонного мошенничества, когда преступники звонят по стационарным телефонам пенсионеров, говорят по-русски и представляются полицейскими, сообщая, что родственник (сын, дочь, внук или внучка) потенциальной жертвы попал в ДТП и требуя заплатить компенсацию наличными, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Введенные в заблуждение потерпевшие отдают наличные курьерам.

Госполиция в связи с такого рода телефонным мошенничеством в последнее время провела многочисленные задержания в Латвии, но преступления все еще продолжаются. Поэтому полиция призывает жителей Латвии напомнить своим близким, особенно пожилым, правила финансовой безопасности. Ни полиция, ни другое госучреждение никогда не будет звонить и требовать наличных денег или данных для доступа к банковскому счету - такие телефонные разговоры нужно немедленно прекращать!

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина в совершении преступного деяния не доказана по закону.