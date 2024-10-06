Полиция обнаружила под Алуксне склад наркотиков, задержано несколько человек

Представитель полиции Лига Дзилюма сообщила, что было конфисковано большое количество наркотических веществ, а также сырье и оборудование для их производства.

Задержано несколько человек, в том числе лица, не имеющие латвийского подданства.

"На данный момент мы уже можем говорить о конфискации более тонны готовой продукции, а также прекурсоров, но объем наверняка будет больше", - сказала Дзилюма, подчеркнув, что нужно дождаться экспертиз, чтобы установить точный вес и состав изъятых веществ. При этом уже ясно, что это синтетические наркотики.

Полиция сообщает, что это была длительная операция, которая проведена при поддержке Европола.

Госполиция обращает внимание на то, что с самого начала операции угроза населению отсутствовала, так как все действия проводились слаженно и под контролем. Стражи закона напоминают: если мы хотим, чтобы полиция успешно боролась с наркомафией, во время ведения операции, когда проводятся обыски и другие процессуальные действия, подробная информация не предоставляется.

На данный момент процессуальные действия и расследование все еще продолжаются, поэтому от более подробных комментариев полиция воздерживается, но обещает вскоре информировать об этой операции в деталях.

Начальник Госполиции Армандс Рукс подчеркнул в эфире программы ЛТВ "Панорама", что в деле фигурируют синтетические наркотики, но конкретное вещество названо не было.

Однако это одна из крупнейших изъятых партий наркотиков за последние годы, речь идет о количестве более тонны, отметил он.

Процессуальные действия проводились в нескольких городах одновременно, подчеркнул начальник полиции.

(Иллюстративное фото.)