Под Алуксне полиция провела масштабную операцию, но подробности пока не сообщаются

Более подробных комментариев на данный момент полиция не дает, но обещает, что информация будет предоставлена сразу же, как только можно будет предать ее гласности.

Специалист по общественным отношениям Алуксненского краевого самоуправления Эвита Аплока заявила агентству LETA, что самоуправление не располагает официальной информацией о случившемся.

Как сообщило Латвийское телевидение, в Зиемерской волости, неподалеку от Алуксне, на территории склада местные жители заметили активную деятельность полиции, что может свидетельствовать об обнаружении некоего нелегального промысла.

Склад находится в нескольких километрах от Алуксне, в уединенном лесистом месте.

Съемочная группа ЛТВ заметила на месте происшествия людей в белых костюмах, выносивших из подвала здания различные вещи. Согласно рассказам очевидцев, с объекта вывезено несколько тонн, возможно, химикалий.

Бывший владелец территории, собственник SIA Verners un draugi Вернерс Калейс рассказал порталу Lsm.lv, что часть недвижимости он продал и сдал в аренду, но в последнее время заметил большой расход воды и электричества.

Калейс сообщил, что на территории вел деятельность некий поляк, проживающий в Германии. Тот попросил разрешения воспользоваться электролинией и канализацией, принадлежащими предприятию Калейса, и получил соответствующее разрешение, заключив договор на год.

По словам Калейса, ничего подозрительного на территории замечено не было, пока в среду вечером туда не прибыли силы безопасности на автомашинах, квадроциклах и с дронами.