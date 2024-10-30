Полиция накрыла еще одну лабораторию по производству наркотиков: на этот раз в Огре

В ходе тщательно спланированной операции в Огрском крае полиция изъяла 53 кг амфетамина, а также оборудование для производства синтетических наркотиков и химические вещества.

По заключению экспертов, на "черном" рынке цена за изъятый амфетамин может составить более 1 миллиона евро.

В рамках расследования полиция задержала мужчин 1987 и 1997 г.р. В статусе подозреваемого остается пока один из них, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.