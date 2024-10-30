Полиция накрыла еще одну лабораторию по производству наркотиков: на этот раз в Огре

Это уголовное дело, о котором рассказывалось в статье Илана Полоцка, опубликованной в газете «Советская молодежь» в апреле 1976 года, было передано рижской следственной группе после того, как оно окончательно зашло в тупик. Именно так посчитал следователь Даугавпилсского РОВД, который его расследовал. Было два подозреваемых, против каждого из них имелись веские улики, но виновность одного исключала причастность к преступлению другого. Третьего решения, судя по всему, не было.
Это уголовное дело, о котором рассказывалось в статье Илана Полоцка, опубликованной в газете «Советская молодежь» в апреле 1976 года, было передано рижской следственной группе после того, как оно окончательно зашло в тупик. Именно так посчитал следователь Даугавпилсского РОВД, который его расследовал. Было два подозреваемых, против каждого из них имелись веские улики, но виновность одного исключала причастность к преступлению другого. Третьего решения, судя по всему, не было.