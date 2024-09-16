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Политолог: правительство Силини начало работу намного лучше, чем продолжило ее

© LETA 16 сентября, 2024 09:06

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Такое мнение агентству LETA высказал Юрис Розенвалдс.

Эксперт заявил, что испытывает смешанные чувства по поводу первого года работы правительства Силини. Вначале оно работало намного успешнее, невзирая на критику со стороны Нацобъединения и Объединенного списка: решило вопросы с ратификацией Стамбульской конвенции, урегулированием партнерских отношений, правовой защитой вкладчиков в связи с платежами по кредитам.

"Правительство Силини сделало это за первое полугодие, точнее, за первые месяцы работы. Конечно, есть области, где проблемы не решены, но идет достаточно активная деятельность, например, в отношении возможности отключить страны Балтии от российских электросетей, упорядочения школьной сети", - сказал политолог.

Он оценил работу правительства как "среднюю", поскольку нельзя сказать, что оно проблемы не решает, но Кабмин создал еще и новые проблемы в связи с возможной налоговой реформой, хотя эксперты утверждают, что никакой налоговой реформы по сути нет, ожидаются изменения. Огромное возмущение вызвало решение уменьшить взносы второго пенсионного уровня за счет будущих пенсионеров. Довольно быстро на портале Manabalss.lv было собрано 15 тысяч подписей против этой инициативы, так как это больной вопрос для общества.

По мнению Розенвалдса, недовольство связано с тем, что правительство не выполнило обещание изменить принципы формирования госбюджета, выдвигать четкие и видимые цели.

"В то время, как нужно будет увеличивать расходы на оборону, предпринимаются отчаянные усилия найти деньги. Это непохоже на стратегическую направленность на серьезную перестройку финансовой системы, чтобы мы могли быть конкурентоспособны", - считает эксперт.

Кроме того, Розенвалдс в связи с проблемами Rail Baltica и airBaltic упомянул экс-премьера Кариньша, который нередко вел себя как диспетчер, который более или менее что-то согласовывает, но ответственность несут только министры. По словам политолога, "определенные традиции не исчезают" и Силиня тоже фактически "уходит от общения".

По его мнению, нельзя сказать, что новое правительство провалилось, однако ему, как и политической элите в целом, не хватает стратегического видения: "Увы, мы в очередной раз видим неспособность четко сформулировать, чего мы хотим. [..] Реакция правительства на конкретные процессы и события является ситуативной, отсутствует четко понятная цель, о которой можно оповестить общество".

Политолог прогнозирует, что правительство будет стабильным до принятия бюджета на будущий год. Оценка, которую Розенвалдс дает правительству Силини, колеблется между 5 и 6 баллами.

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