Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

VNĪ предлагало купить объект на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.
Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.
Уже сообщалось, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа и завершился 19 сентября, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 миллиона евро.
Вырученные от аукциона средства будут перечислены в государственный бюджет, чтобы использовать их на поддержку Украины.
Напомним, что по оценкам прошлого года, содержание Дома Москвы в год составляет порядка 500 тысяч евро.