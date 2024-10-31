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Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

Редакция PRESS 31 октября, 2024 13:59

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LETA

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

VNĪ предлагало купить объект на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Уже сообщалось, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа и завершился 19 сентября, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 миллиона евро.

Вырученные от аукциона средства будут перечислены в государственный бюджет, чтобы использовать их на поддержку Украины. 

Напомним, что по оценкам прошлого года, содержание Дома Москвы в год составляет порядка 500 тысяч евро.

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