Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

VNĪ предлагало купить объект на повторном аукционе со стартовой ценой 2,856 миллиона евро.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Уже сообщалось, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа и завершился 19 сентября, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 миллиона евро.

Вырученные от аукциона средства будут перечислены в государственный бюджет, чтобы использовать их на поддержку Украины.

Напомним, что по оценкам прошлого года, содержание Дома Москвы в год составляет порядка 500 тысяч евро.