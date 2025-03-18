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Доступность

Покупаем рыбу: надёжнее живую с рук или мороженую?

«Вести» 18 марта, 2025 08:47

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Рядышком с магазинами часто можно увидеть людей, продающих рыбу. Не копченую или замороженную, а свежую – речную или озерную. Можно ли покупать такую рыбу? И не опасно ли это для здоровья?

Начнем с того, что рыба заметно дорожает. Тот, кто под Новый год решил украсить стол традиционным карпом, придя на Центральный рынок, обомлел: до 8 евро за килограмм! А посмотрите, сколько сейчас стоит судак: от 12 евро за кг! Что тут говорить, если даже окунь обходится дороже свинины.

Естественно, народ ищет, где купить рыбу дешевле. В Латвии не такое активное потребление рыбы, как в странах Средиземноморья, где очень много рыбных блюд, но ведь и у нас морская страна. И рыбу тоже любят. Потому-то, как правило, рыба, которую продают с рук, улетает у рыбаков-продавцов быстро. Ее главное преимущество – дешевле магазинной и рыночной. Вот только можно ли ее покупать?

Согласно информации Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) рыбой, пойманной во внутренних водах, можно торговать только тем, кто имеет документы, подтверждающие законность улова.

«В случае, если торговец приобрел рыбу напрямую от рыбака или предприятия аквакультуры, в накладной должен быть указан номер лицензии для лова или предприятия пищевой промышленности. Рыболовам-любителям, в свою очередь, пойманную ими рыбу продавать нельзя»...

Почему конфисковали рыбу

Впрочем, это не означает, что если вы покупаете рыбу на рынке, в магазине, в киоске-трейлере, коих немало возле торговых центров, - она поймана легально.

Не так давно ПВС совместно с Госслужбой среды провели проверки в десятках торговых мест в разных регионах страны: в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Рое… Была выявлена масса нарушений. Одно из главных – отсутствие документации, подтверждающей происхождение товара: накладных или идентификационного кода партии продуктов. В тех случаях, когда торговцы не могли предъявить документы, подтверждающие легальность улова, рыба была изъята.

Все это – лишнее подтверждение, что и у торговцев точно так же может не быть документов на рыбу, как и у тех, кто сам поймал ее удочкой и решил продать. Но значит ли это, что покупать рыбу с рук стоит?
Ваш автор (сам многолетний рыбак) не рискнул бы. Неизвестно, где ее поймали - чистый ли водоем или нет, как хранили. Особенно в теплое время года. Другое дело, если вы лично знаете конкретного продавца-рыбака, уверены в нем. Не секрет, что многие рыбаки-любители часть рыбы раздают знакомым, соседям, что-то продают. Ничего зазорного. Рыбалка стоит денег – и немалых...

Прямо с лодок

Но есть другая сторона медали – как наладить прямую продажу рыбы потребителю от тех рыбоводческих хозяйств, рыболовных кооперативов, которые ведут промысловый лов рыбы и имеют право ее продавать.
Пример того, как потребители раскупают такую рыбу, продемонстрировала Лиепая. В прошлом году на набережную Лиепайского канала причаливали лодки со свежей рыбой. Очередь люди занимали за два часа!

- Рыба с лодок стоит гораздо дешевле магазинной, - объясняли покупатели. – Причем в магазинах, как правило, мороженая рыба, а тут свежая: камбала и треска…

Владельцы лодок рассказали, что не торговали рыбой напрямую уже много лет. Но сейчас спрос огромен. Они быстро все распродают...

А обещали рыбный рынок

Почему бы и в Риге не наладить такую же форму продажи? И у нас, в столице, есть рыбаки, официально ведущие промысел рыбы, есть те, кто имеет право на установку промысловых мереж.

Еще в 1990-е в одном из морских районов Риги – Вецмилгрависе – у Даугавы был построен красивый рыночек, который обещали сделать рыбным. Рядом соорудили причалы для лодок и рыболовных судов. По замыслу рыбаки со свежим уловом должны были приплывать сюда и распродавать товар. Но все так и осталось на словах. А рынок, на котором за эти годы торговали всем чем угодно, кроме рыбы, сейчас и вовсе пустует...

Да что говорить, если в Вецмилгрависе даже нет рыбного магазина. Такие магазинчики когда-то были не только там – во многих районах Риги. Сегодня же тем, кто хочет купить свежую рыбу, приходится ехать за ней на Центральный рынок или, чего греха таить, покупать с рук.

Мне возразят: а супермаркеты - разве там нет рыбы? Есть. Но в основном это рыба охлажденная, замороженная... Кстати, кое в чем нужно отдать должное торговым сетям: лососины у них на прилавках много. И стоит она, как правило, дешевле, чем на рынке...

Куда исчезает свежая рыба?

Справедливости ради, есть объективные причины того, почему свежей рыбы в продаже все меньше.
- Причина банальна, - рассказывает руководитель Ассоциации рыбопромысловых хозяйств Инарийс ВОЙТС. – В стране все меньше рыболовов, занимающихся во внутренних водах промышленным ловом...
И при этом самоуправления ежегодно выдают массу лицензий на установку на реках и озерах мереж, сетей!

- Я спрашиваю у чиновников: где рыба, куда исчезает? Она же должна быть, раз устанавливают сети. Но ответа так и не получаю, - добавляет г-н Войтс...

А что с прудовыми хозяйствами?

Много рыбы могли бы выращивать и прудовые хозяйства. Но даже карп, которого разводят в таковых, все чаще продается у нас литовский, а не местный. Почему?

По словам представителя Ассоциации рыбных производителей Марциса ЗИНЬГИСА, в год в прудовых хозяйствах страны выращивают около 500 тонн рыбы. 90% - карп, остальное – карась, линь, щука. В среднем на каждого жителя страны приходится... около 400 граммов прудовой рыбы в год. Не густо. Даже если учитывать, что карп у латвийцев присутствует только на новогоднем столе. Дефицит заполняют энергичные литовцы, у которых карпа выращивают в четыре раза больше - 2 тысячи тонн. Везти им дальше, при этом цена на прилавках бывает ниже нашей.

Удивительно и то, что в советское время все обстояло наоборот: сюда ездили из Литвы за местной рыбой, в том числе за карпом.

- У нас и сейчас потенциал выше, чем у соседей, - продолжает г-н Зиньгис. – Больше площади прудов, больше возможностей. Но пруды требуют модернизации, инвестиций. В Литве к делу подходят серьезнее - плотность выращивания рыбы значительно там выше, чем у нас...

важно знать

* При выборе замороженной рыбы две крайности одинаково плохи. Если на рыбе лед отсутствует, радоваться этому не стоит, ведь без защитной оболочки она может засохнуть и стать невкусной. Если же на рыбе много льда, то придется платить за воду. Согласно европейским нормам, ледяной глазури в замороженной рыбе должно быть не более 5% от массы самой рыбы, т. е. из 100 граммов филе должно выделиться не более 5 граммов воды. Но почему же тогда очень часто бывает, что при разморозке кусочки филе буквально плавают в жидкости?

Действительно, содержание собственно глазури - ледяной оболочки - регламентируется. Но на рыбозаводах активно применяют влагоудерживающие добавки. На упаковке в составе продукта нередко указываются две добавки: стабилизаторы Е451 и Е452. Они относятся к полифосфатам. Данными препаратами активно пичкают не только рыбу, но и мясо. Они позволяют сохранять влагу.

Рыбоводы утверждают, что благодаря этим добавкам филе сохраняется в сочном виде. Но чаще всего эта влага составляет чуть ли не половину массы самого продукта! Получается, что потребитель платит за воду по цене рыбы...

* Полифосфаты признаны разрешенными к применению - следовательно, считаются безвредными. Но они могут способствовать развитию у человека остеопороза, когда из-за недостатка кальция кости становятся хрупкими. В последнее время болезнь стремительно помолодела, и врачи считают, что причиной стало активное применение полифосфатов в продовольственной индустрии. Филе с избытком полифосфатов обычно имеет блестяще-белый цвет.

* Не стоит также покупать продукт, припорошенный снегом. Это верный признак повторной заморозки, что опасно с точки зрения микробиологии...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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