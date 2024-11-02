Пока оппозиция требует сместить Озолу, она с мэром летит в Японию навестить слониху Зузу

Для участия в праздничных мероприятиях и переговорах в этот японский город отправляется делегация столичного муниципалитета, подкрепленного предпринимателями, которую возглавил сам мэр Вилнис Кирсис.

В составе делегации и его зам - Линда Озола, которая считается ответственной за безопасность в Риге. Как раз сейчас оставшиеся дома депутаты пытаются лишить ее должности в целях сэконмить на ее зарплате.

Наряду с переговорами и участием в бизнес-форуме, руководители Риги посетят и местный зоопарк, чтобы навестить слониху Зузу, которая в свое время была подарена Рижским зоопарком зоопарку в Кобе.