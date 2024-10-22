Похоже на СССР: Ринкевич о свежеустановленной «скульптуре» БТР

Сколько бы ни говорилось о том, что в других странах НАТО тоже есть подобные композиции, первое, что приходит на ум при взгляде на этот объект - это воспоминания о советской эпохе, сказал Ринкевич.

Он считает, что расходы на эту композицию с учетом всех других потребностей оборонного сектора не оправданы, не говоря уже в контексте нужд здравоохранения, образования и других сфер.

"Каждая такая новость вызывает обоснованные опасения по поводу того, что происходит в тех сферах, которые для нас очень важны - будь то случай с дроном или этим танком. Руководство Министерства обороны и вооруженных сил должно сделать все возможное, чтобы вернуть доверие общества", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, затраты на создание "милитаризованной скульптурной композиции" у военной базы в Кадаге составили почти 183 000 евро. Министр обороны Андрис Спрудс инициировал служебное расследование по этому поводу.

